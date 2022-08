I temerari/ Su Rete 4 il film con Gene Hackman e Deborah Kerr

I temerari, film di Rete 4 diretto da John Frankenheimer

I temerari va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 3 agosto, a partire dalle 16.45. Si tratta di un film drammatico del 1969 dal titolo originale The Gypsy Moths, distribuito da MGM – MGM Home Entertainment e prodotto da Hal Landers, Bobby Roberts per MGM. La regia è di John Frankenheimer, conosciuto anche come attore e sceneggiatore. In 44 anni di carriera ha diretto 30 film e ottenuto 2 candidature al Golden Globe come miglior regista per Sette giorni a maggio e Va’ e uccidi. Il debutto al cinema è arrivato nel 1956 con Colpevole innocente.

Tata giramondo missione Canada/ Su Canale 5 il film con Saskia Vester

Il ruolo di Mike Retting è stato affidato a Burt Lancaster. Nel 1961 ha vinto 1 Premio Oscar e 1 Golden Globe per Il figlio di Giuda. Nel 1962 l’interpretazione per L’uomo di Alcatraz gli ha fatto vincere 1 Premio Coppa Volpi al Festival di Venezia. Nel corso della sua carriera ha ricevuto 2 BAFTA, 3 David di Donatello e 1 Premio Orso d’Argento al Festival di Berlino. Nel cast troviamo Deborah Kerr vincitrice nel 1994 di un Premio Oscar onorario e Gene Hackman vincitore di 2 Premi Oscar, uno nel 1972 per Il braccio violento della legge e l’altro nel 1993 per Gli spietati. Il soggetto del film è tratto dal romanzo scritto da James Drought. Burt Lancaster è stato scelto nel settembre del 1967. Le riprese sono iniziate a maggio del 1968 nel Midwest. Nel cast doveva esserci anche John Philip Law, ma all’ultimo momento si è rotto un polso ed è stato sostituito da Scott Wilson. Le sequenze aeree de sono state girate intorno al Kansas e a Benton.

Amore alle Fiji/ Streaming del film su Rai 1 girato su un'isola tropicale

I temerari, la trama del film

Passiamo ora alla trama de I temerari. Tre amici Mike (Burt Lancaster), Brady (Gene Huckman) e Malcom (Scott Wilson) sono dei temerari paracadutisti che girovagano per diverse città proponendo i loro spettacoli acrobatici attraverso dei lanci molto pericolosi. Un giorno si fermano a Bridgeville, la città che ha dato i natali a Malcom e che poi da giovane si è allontanato dopo la scomparsa di suo padre. In questo posto vengono ospitati dalla zia Elisabeth Brandon (Deborah Kerr) andata in moglie a Allen.

La coppia vive insieme conducendo un’esistenza monotona senza amore, difatti la loro storia è finita oramai da tempo. Elisabeth rimane attratta da Mike, un uomo molto innamorato del suo mestiere, consapevole che da un momento all’altro potrebbe perdere la vita in uno dei suoi acrobatici numeri. È proprio il suo carattere rude che attira l’interesse della donna. Alla vigilia di uno spettacolo Beth si concede all’uomo, ma quando le propone di fuggire con lui, la donna rifiuta e sceglie di stare con il marito. Durante lo spettacolo Mike non riesce a tirare il cordino e muore sfracellandosi sul suolo. Ai suoi amici nasce il sospetto che l’incidente sia stato volontario e che Mike abbia voluto suicidarsi. Malcolm per pagargli il funerale propone lo stesso numero che ha ucciso l’amico. Quella stesa notte lascia la città per intraprendere un nuovo viaggio, senza prendere parte al funerale di Mike.

Sette donne per una strage/ Su Rete 4 il film con Anne Baxter

© RIPRODUZIONE RISERVATA