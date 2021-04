I TheShow/ Gli Youtuber diventati autori e conduttori: “Esperimento sociale che..”

I TheShow ospiti di Game of Games di Simona Ventura

Ciliegina sulla torta della nuova puntata di Game of Games saranno i TheShow, il mitico duo di youtuber che tiene insieme dal 2013 Alessio Stigliano ed Alessandro Tenace a suon di scherzi ed esperimenti sociali. Il loro canale adesso conta quasi 4milioni di iscritti e un totale di oltre mille video pubblicati, e questa sera i due, classe 1991, saranno anche protagonisti della nuova puntata del game show di Simona Ventura in onda su Rai2. Ma chi sono iTheShow e cosa li rende così unici? Alessio e Alessandro hanno condiviso la loro passione per lo spettacolo sin da giovanissimi e proprio questo li ha uniti in tenera età visto che entrambi vivono nello stesso quartiere di Milano. Il momento in cui si sono separati è stato solo all’Università visto che, mentre Alessio ha scelto Architettura ambientale, Alessandro ha optato per il corso di Ingegneria dell’automazione ma frequentando comunque entrambi il Politecnico nella loro città.

Barbara D'Urso furiosa "Piera Maggio distrutta"/ "Non si può trattare una madre così"

Chi sono gli Youtuber diventati autori e conduttori tv

La svolta nella loro carriera arriva nell’ottobre di otto anni fa quando i due hanno deciso di aprire il loro Canale, chiamato appunto TheShow, in cui si sono lanciati in una serie di video divertenti, scherzi o consigli ‘alternativi’ ispirandosi al mondo dello spettacolo e di Youtube americano con quello che poi è stato definito una sorta di esperimento social che può far riflettere su temi importanti. I due hanno vinto ai Web Show Awards nella categoria “Revelation” e qualche anno dopo è arrivato il loro primo libro, Fallo. Il futuro è nelle tue mani. E’ bastato poco a quel punto sbarcare in tv addirittura come autori di una serie di candid camera sia per la Rai, con Quanto manca, sia su Italia1, con Fattore Umano. Nel 2016 sono “I Socialisti” per Costantino della Gherardesca e il suo Pechino Express e l’anno dopo diventano inviati per Nemo Nessuno Escluso, sempre per la Rai. Nel 2019 il loro gruppo è diventato una società vera e propria e questa sera saranno sul palco di Game of Games ma in veste di ‘semplici’ concorrenti.

LEGGI ANCHE:

Game of Games, Simona Ventura/ Concorrenti: Sara Croce, Omar Fantini, Juliana Moreira, Amaurys PerezOmar Fantini confessione choc/ "Ho rischiato di perdere mio papà a causa del Covid.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA