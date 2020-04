I TOPI 2/ Anticipazioni 18 aprile: una nuova vita per Sebastiano

Pubblicità

I Topi 2 sbarca sul piccolo schermo di Rai 3 nella prima serata di oggi, sabato 18 aprile 2020. Andranno in onda i primi due episodi, dal titolo “L’appartamento” e “L’igienista“. Antonio Albanese riprende la guida della serie ironica e paradossale, che si fa burla della mafia e delle sue regole interne. Non solo dietro la macchina da presa: il comico rivestirà ancora i panni del latitante Sebastiano che abbiamo avuto modo di conoscere nel primo capitolo. Scopriremo in particolare che cosa è accaduto in seguito alla fuga di Sebastiano in compagnia d’U Stuorto e zio Vincenzo, che si è conclusa con l’arrivo al mare e la ricerca di un nuovo nascondiglio. Non sarà l’unico problema che i Parrini dovranno affrontare, impegnati anche sul fronte sentimenale. A quanto pare Betta, la moglie di Sebastiano interpretata da Lorenza Indovina, avrà a che fare con un corteggiatore. Per tutti la donna infatti è vedova: Sebastiano è ufficialmente morto, era l’unico modo per riuscire a vivere da latitante senza destare troppi sospessi. Dato che la trama riprenderà dal momento in cui l’abbiamo lasciata, nel cast ritroveremo anche Tony Sperandeo nei panni di zio Vincenzo e Nicola Rignanese in quelli di U Stuorto. Completano la famiglia Parrini la giovane Carmen, interpretata da Michela De Rossi, Benni, il personaggio di Andrea Colombo e infine Clelia Piscitello nel ruolo di zia Vincenza. Ci sarà la possibilità anche di incontrare altri volti nuovi, che ci terranno compagnia per quasi tutte le puntate. Cesare De Capitani sarà Fransis, il compagno d’avventure di U Stuorto e che ha un rapporto speciale con Flavio, il suo cagnolino. Guglielmo Pinelli sarà invece Ludovico Laterza, ovvero il fidanzato di Carmen.

Per quanto riguarda la narrazione, assisteremo ad un approfondimento delle relazioni. Per Sebastiano vorrà dire fare i conti con la propria affettività, grazie alla vicinanza con zio Vincenzo. Ovviamente in modo tutto suo. Betta invece si troverà in una fase critica. Per la donna non è semplice vivere lontana dal marito, anche se non confiderà a nessuno il proprio malessere. Sarà però Carmen a dare in pasto ai Parrini un nuovo scandalo da digerire. Mentre Sebastiano conta proprio su di lei come sua erede, la ragazza vivrà dei cambiamenti che la spingeranno a valutare altre strade per il proprio futuro. Benni invece proseguirà il suo interesse per la cucina, anche se lo troveremo meno ragazzino rispetto alla prima stagione.

I TOPI 2 ANTICIPAZIONI DEL 18 APRILE 2020

EPISODIO 1, “L’APPARTAMENTO” – Sebastiano, zio Vincenzo e U Stuorto continuano la loro fuga grazie alla rete di cuniculi sotto terra. Arrivati a destinazione, zio e nipote decideranno subito di occupare il bunker nelle vicinanze per non essere catturati. La convivenza fra i due però diventerà insostenibile, soprattutto per via del vizio di zio Vincenzo di russare troppo forte. Ancora una volta sarà U Stuorto la loro guida verso un’altra terra promessa: un appartamento in cui potrebbe già vivere qualcuno.

EPISODIO 2, “L’IGIENISTA” – Le amiche di Betta non sopportano più di saperla da sola e decidono di organizzare un appuntamento con un igienista affascinante, Paolo. Quest’ultimo non esiterà a farle delle avance e Betta non saprà proprio come reagire, anche per non distruggere la copertura del marito. Zia Vincenza invece non sopporta di vedere Betta indaffarata con un altro uomo e chiede a U Stuorto di riferire a Sebastiano cosa sta succedendo. Il patriarca dei Parrini deciderà così di convocare gli altri boss per trovare il modo di fermare Paolo.



