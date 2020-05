I Topi 3 ci sarà?/ Anticipazioni: il pubblico vuole la terza stagione, Albanese…

Pubblicità

La terza stagione de I Topi si farà? Oggi, sabato 2 maggio, alle 22, Raitre trasmette gli ultimi episodi della seconda stagione della serie ideata, scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese. In due stagioni, Albanese è riuscito a portare sul piccolo schermo la vita del latitante Sebastiano rappresentandola con ironia e dando vita anche ai sentimenti dei vari protagonisti. Nella seconda stagione, in particolare, nei vari episodi, l’attore e regista ha scelto di mettere in risalto la vita privata dei protagonisti conquistando ulteriormente i consensi del pubblico che, dopo aver apprezzato la prima stagione, ha seguito con molto interesse anche gli episodi della seconda stagione. La domanda, però, che il pubblico ora si pone è: ci sono possibilità di vedere la terza stagione di una serie innovativa e attuale come I Topi?

I topi 3: Antonio Albanese non chiude le porte alla terza stagione

Al momento non ci sono annunci ufficiali sulla realizzazione della terza stagione de I topi. Tuttavia, Antonio Albanese che considera la serie un vero gioiellino non ha chiuso le porte ad eventuali nuovi episodi. Come riporta TvSerial, nel pressbook RAI della stagione 2, ha dichiarato: “I Topi sopravvivono, nonostante tutto, e anche nonostante loro stessi”. Ciò, dunque, potrebbe spingere la Rai a pensare seriamente ad una terza stagione di una serie che potrebbe dare vita a nuove ed entusiasmanti episodi. Ma cosa potrebbe accadere nella terza stagione? Se negli episodi de I Topi 2, in primo piano, c’è la vita privata dei protagonisti, nella terza stagione, il regista potrebbe decidere di continuare a seguire la stessa linea dando risalto ai “classici problemi” di un latitante. In attesa, dunque, che l’emergenza coronavirus si concluda, sulla terza stagione de I Topi resta un punto interrogativo.



