I trattori arrivano a Sanremo 2024/ Perché protestano gli agricoltori: Green deal, Irpef, ecco cosa chiedono

Sanremo 2024: i trattori promettono di arrivare all’Ariston

Quella di questa oggi sarà una serata particolare per il Festival di Saremo 2024 con l’arrivo dei trattori degli agricoltori che protestano da diverse settimane nell’addobbata città ligure. La richiesta iniziale da parte degli agricoltori era quella di lasciargli un piccolo spazio sul palco, che tuttavia la Rai ha preferito negare, concedendogli di inviare un comunicato stampa che verrà letto, sul palco dell’Ariston, dal presentatore e direttore artistico Amadeus.

Quest’ultimo, tra l’altro, prima del Festival di Sanremo 2024 aveva dato la sua piena disponibilità agli agricoltori che protestano con i trattori di portare le loro istanze sul palco più famoso ed importante d’Italia. Tuttavia, i vertici dell’emittente pubblica hanno preferito ritrattare, temendo possibili agitazioni o proteste. Nel frattempo, però, i trattori sono comunque arrivati a Sanremo, nella serata di ieri, con un’incursione pacifica in compagnia della mucca Ercolina2 prima, però, di essere fermati dalla sicurezza. Questa sera, invece, seppur agli agricoltori sia stato concesso il comunicato stampa a Sanremo 2024, i responsabili di ‘Riscatto agricolo’ hanno promesso che “se non ci faranno salire sul palco, sabato tutti i nostri trattori di Liguria, Lombardia e Piemonte saranno convogliati in Riviera“.

Protesta dei trattori a Sanremo 2024: cosa chiedono gli agricoltori

Insomma, nella serata odierna di Sanremo 2024, sette trattori ed altrettanti agricoltori raggiungeranno l’Ariston. I mezzi, che fanno parte del gruppo ‘Riscatto agricolo’ hanno percorso quasi 275 km per arrivare a Sanremo, scortati dalle forze dell’ordine. Inaccettabile, per loro, non salire sul palco, specialmente, ha spiegato Raffaele Cavaliere, portavoce di ‘Riscatto agricolo’, “dopo giorni dall’invito che abbiamo ricevuto da Amadeus. Non abbiamo ancora mai parlato con nessuno in Rai [e] a questo punto ci sembra solo una presa in giro”.

Molti, tuttavia, potrebbero chiedersi come mai trattori e agricoltori hanno deciso di invadere il Festival di Sanremo 2024. Le richieste fatte dalle associazioni di categoria seguono, a grandi linee, le istanze portate avanti anche dagli agricoltori nel resto d’Europa. Il punto principale è quello di ritrattare le norme che l’UE vorrebbe includere nel Green Deal e che limiterebbero eccessivamente il settore. Similmente, la protesta di agricoltori e trattori in Italia è fine anche a chiedere una nuova sospensione dell’Irpef sui campi, così come una rimodulazione delle tasse agricole.











