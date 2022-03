I tre moschettieri Montano, Bortuzzo, Antinolfi/ Aldo “Alex Belli? Noi mai amici…”

Ma che fine ha fatto Alex Belli? “Era un moschettiere in prova”, ha commentato Aldo Montano. “Questa centrifuga del Grande Fratello è tutto molto rapido e veloce”, ha aggiunto Aldo. Dopo aver conosciuto inizialmente Alex, “ha poi dovuto cedere il passo ad un vero moschettiere, un caro amico speciale che è Gianmaria”. Alla fine tra Aldo e Alex è mancato un feeling ma soprattutto il modo di vedere la vita, come emerso negli ultimi mesi. “Amici non lo saremo e mai potremo esserlo”, ha concluso Montano.

Martina Rossi e Federica Pizzi, ex fidanzate Manuel Bortuzzo/ Perchè è finita?

Manuel Bortuzzo ha condiviso lo stesso pensiero: “Ci abbiamo provato ma certe affinità non arrivano, semplicemente non ci troviamo nel gruppo e così che doveva andare e così rimarremo”. Aldo ha poi spiegato come ha reagito alla proposta del GF Vip: “Mi avevano detto il nome di Manuel ed Amedeo Goria inizialmente, ho capito che si poteva parlare di sport”. Tuttavia non lo rifarebbe mai: “Non è una cosa leggera”, ha spiegato, “vengono fuori tanti aspetti personali, bisogna essere pronti e decisi di volerlo fare”. A complimentarsi con i tre moschettieri, è stata la sorella di Manuel: “Sono felice che tu possa avere accanto persone così speciali che tu possa portarti accanto per tutta la vita”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, dal GF Vip alla convivenza e obiettivo matrimonio/ Futuro roseo?

“Amicizia e lealtà: stessi valori”

Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi sono entrati nello studio di Verissimo con il medesimo look e l’umore altissimo. I tre stanno vivendo un’amicizia molto forte. “Chi l’avrebbe mai detto, sono molto contento”, ha spiegato Manuel, in attesa di poter rivedere la sua Lulù Selassié. Ad unirli sono gli stessi valori: “Il rapporto dentro è stato semplice da costruire”, ha spiegato Aldo, “lealtà, amicizia, comprensione, ascolto, c’è voluto poco per instaurare un buon rapporto”, ha aggiunto. Manuel fa la mascotte del trio. Cosa gli hanno insegnato? “Il semplice fatto che con normalità si può essere bellissime persone”. A Manuel hanno trasmesso tutta la loro positività con normalità e spensieratezza.

Manuel Bortuzzo, incidente/ Sparatoria davanti al pub "Non c'entravo niente"

I tre si sentono spesso, anche mentre sono al lavoro o con le partner. “Siamo completamente diversi”, ha spiegato Aldo, “ha trovato l’amore”. In vista dell’uscita di Lulù, Manuel ha spiegato di stare preparando la casa, “appena vorrà casa è pronta per venire a stare con me”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi sempre più amici

I tre moschettieri Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi hanno escluso Alex Belli: cosa é successo nella casa del Grande Fratello Vip? Un’amicizia finita quella tra Manuel, Alex e Aldo che durante le prime settimane del GF VIP avevano legato tantissimo nella casa di Cinecittá. Qualcosa si é rotto visto che oggi i tre moschettieri sono Manuel, Aldo e Gianmaria. Proprio l’ex promessa del nuoto, poco prima di lasciare la casa per motivi personali, aveva confessato a Gianmaria: “ci faremo un tatuaggio insieme, io, tu e Aldo”. Si tratta di una delle tante promesse che il giovane ragazzo ha fatto ai suoi due grandi amici con cui l’amicizia prosegue a gonfie vele anche a telecamere spente fuori dalla casa.

L’escluso é Alex Belli che non avrebbe gradito la cosa pur continuando a recitare il suo ruolo di profeta zen che ogni settimana lancia sentenze credendosi migliore degli altri. Proprio Gabriele Parpiglia ha raccontato alcuni retroscena legati alla presenza dei tre moschettieri negli studi di Verissimo.

I tre moschettieri Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi

“Verissimo ha riunito i tre moschettieri al Grande Fratello. E se in un primo momento il gruppo dei tre moschettieri era formato da Alex Belli, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo, in realtà i tre moschettieri convocati a Verissimo sono. stati Montano, Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi” – ha riportato il giornalista Gabriele Parpiglia aggiungendo – “questa notizia Alex non l’ha presa bene. Tra l’altro lui ha saputo di questa news proprio la sera in cui è tornato al Grande Fratello. E al Grande Fratello non ne ha risparmiate di ogni proprio contro Gianmaria che reputa come colui che ha usurpato il trono da terzo moschettiere. Basta guardare le storie di Gianmaria con Aldo Montano in un locale e poi hanno postato una foto su Instagram mentre erano in videochiamata con Manuel Bortuzzo dicendo “qui ci manchi solo tu”.

Sempre Parpiglia ha rivelato: “nelle pause pubblicitarie del Grande Fratello, Alex era come se mostrasse la faccia più simpatica, proprio anche nei confronti di Aldo o di Manuel stesso. Nella sua testa era tutto a posto ma in realtà i due rispondevano per educazione. Per Alex invece era tutto come prima”. Che dire, chissá che durante l’intervista a Verissimo i tre moschettieri non possano rivelare ulteriori dettagli sul rapporto con Alex Belli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA