I tre sergenti del Bengala rispecchia la mentalità coloniale del suo tempo, oggi decisamente obsoleta. Diretto dal re del "poliziottesco" Umberto Lenzi

I tre sergenti del Bengala, film su Rete 4 diretto da Umberto Lenzi

Mercoledì 25 giugno, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:45, andrà in onda il film I tre sergenti del Bengala.

La pellicola è il risultato di una coproduzione tra Italia e Spagna ed è catalogato nel genere guerra. Per la prima volta nelle sale nell’anno 1964, la regia è di Umberto Lenzi mentre la colonna sonora è curata da John Wellman, pseudonimo di Giovanni Fusco.

Il cast di attori comprende tra gli altri: Richard Harrison, Hugo Arden, Nick Anderson e Wandisa Guida. Harrison ha una filmografia lunghissima che dall’esordio in Kronos il conquistatore dell’universo (1957) arriva a Ninja Commandments (1987). Arden, nome d’arte scelto da Ugo Sasso, si è specializzato nel genere cinematografico storico e avventura. Anche Anderson è uno pseudonimo: Nazzareno -Neno- Zamperla noto anche come stuntman. La Guida ha perfezionato i suoi ruoli in pellicole storiche.

La trama del film I tre sergenti del Bengala: tre occupanti inglesi rapiti dai ribelli

Ne I tre sergenti del Bengala, tre sottufficiali dell’esercito inglese stanziati in India mancano di disciplina e senso del dovere. Vengono quindi puniti e condannati al carcere militare. Si profila una missione ad alto rischio e gli ufficiali responsabili propongono ai sergenti Frankie Ross (Richard Harrison), Burt Wallace (Hugo Arden) e John Foster (Nick Anderson) un baratto: la loro libertà per accettare questo difficile compito.

I tre non ci pensano troppo e acconsentono. Dovranno indagare sulle cause dell’epidemia di tifo che ha contagiato la guarnigione di Fort Madras e scoprire ribelli nativi capeggiati da Sikki Dharma. La missione è davvero difficile, sopratutto se la guida locale messa a disposizione dall’esercito inglese è proprio il capo dei rivoltosi. Il tradimento è servito e gli inglesi vengono facilmente catturati dagli indiani.

Nel rifugio dei ribelli conoscono Mary, giovane prigioniera che li aiuta e dispensa consigli sul comportamento da tenere davanti a Sikki Dharma. Riescono a fuggire una prima volta, ma ripresi, sono maltrattati e obbligati a collaborare con i nativi. I tre sergenti fingono di accettare e studiano con il capo indiano il piano d’attacco a Fort Madras. Dopo ripetuti scontri e tranelli vari riescono ad aiutare i propri commilitoni e sconfiggere infine il gruppo di ribelli.