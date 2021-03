I tre sergenti del Bengala/ Su Rete 4 il film con Nick Anderson (oggi, 18 marzo 2021)

I tre sergenti del Bengala va in onda oggi, giovedì 18 marzo, a partire alle ore 16.45 su Rete 4. Si tratta di un film del 1964 girato da Umberto Lenzi, regista, sceneggiatore e scrittore italiano. Grazie ai numerosi film diretti, come Milano odia: la polizia non può sparare, Roma a mano armata e Napoli violenta, è diventato uno dei principali esponenti del poliziottesco. I tre sergenti del Bengala è tratto dal romanzo Forte Madras di Humphrey Humbert, pseudonimo di Lenzi. Le musiche sono composte da Giovanni Fulco, pianista, compositore e direttore d’orchestra italiano, noto per aver composto molteplici soundtrack. Ha lavorato molto con le giovani leve della regia cinematografica, come Michelangelo Antonioni con cui ha collaborato per diversi film, da Cronaca di un amore (1950) a I vinti (1953), da La signora senza camelie (1953) a Le amiche (1955), da Il grido (1957) all’ L’avventura fino a Deserto rosso (1964).

I tre sergenti del Bengala, la trama del film

I tre sergenti del Bengala racconta le gesta di tre sergenti dell’esercito inglese, ubicati in India. Si tratta di John Foster (Nick Anderson), Burt Wallace (Hugo Arden) e Frankie Ross (Richard Harrison). I tre sono agli arresti per motivi disciplinari e accettano di prendere parte a una missione rischiosa e in cambio chiedono di essere liberati. La spedizione prevede che i sergenti indaghino sulla presenza di alcuni ribelli guidati da Sikidama (Aldo Smaberell) e di comprendere quanto grave sia l’epidemia di tifo che ha messo in quarantena il distaccamento del Fort Madras dal mondo.

Mentre sono in viaggio i tre scoprono che Sikidama è proprio la guida che li accompagna. Pur essendo sotto le sue grinfie, i tre vengono aiutati dalla prigioniera Mary e fuggono per poi essere nuovamente catturati. Per sopravvivere fanno finta di collaborare con Sikidama nell’attacco di Fort Madras, ma invece liberano le truppe e sconfiggono i ribelli.

