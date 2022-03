I tre sergenti del Bengala/ Su Rete 4 il film con Richard Harrison

I tre sergenti del Bengala, film di Rai 3 diretto da Umberto Lenzi

I tre sergenti del Bengala va in onda oggi, 17 marzo, dalle ore 16:40 su Rete 4. Questo film appartiene ai generi cinematografici azione e guerra. Il regista di questo film risulta essere Umberto Lenzi mentre la sceneggiatura è stata curata da Victor Andres Catena e Fulvio Gicca Pelli.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori molto importanti e conosciuti come Richard Harrison, Wandisa Guida, Hugo Arden, Nick Anderson, Andrea Bosic, Aldo Sambrell, Marco Tulli e Josè Uria. Le musiche del film sono state realizzate dal maestro e compositore John Wellmann mentre la fotografia è stata messa a punto da Angelo Lotti e Federico G. Larraya.

I tre sergenti del Bengala, la trama del film: tre sergenti britannici inviati in guerra

La trama del film I tre sergenti del Bengala è davvero molto semplice. All’epoca dell’imperialismo, tre sergenti appartenenti all’esercito britannico vengono mandati nella regione del Bengala. Il loro scopo è quello di proteggere Fort Madras, un forte che si trova nell’ostico territorio asiatico.

Si parla infatti, che questo forte stia per cadere nelle mani dei nemici. I tre sergenti hanno tutti delle storie personali e delle motivazioni che li spingono a dare il meglio per poter compiere il loro dover e riuscire finalmente a tornare in patria. Tuttavia, le cose a Fort Madras si mettono più male del previsto.

Difatti, questo forte viene attaccato ripetutamente da un tribù locale che vuole stabilire il predominio sul territorio e vuole scacciare gli inglesi. Inizierà una feroce guerra di strada e i tre sergenti useranno ogni risorsa a loro dispoisizione pur di scacciare i nemici e far trionfare i loro valori. In tutto questo, non mancheranno colpi di scena e situazioni che potrebbero precipitare da un momento all’altro.



