I trecento di Fort Canby/ Su Rete 4 il film con Richard Boone (oggi, 9 febbraio)

I trecento di Fort Canby va in onda oggi, 9 febbraio, a partire dalle ore 16.40 su Rete 4. Il film western è stato girato nel 1961 dal regista statunitense Joseph M. Newman. La sceneggiatura è di James Warner Bellah. La pellicola è una produzione della Metro-Goldwyn-Mayer curata dal produttore Robert Enders. I due protagonisti principali sono gli attori americani Richard Boone, nel ruolo dell’autoritario e magnetico capitano Stephen Maddocks e George Hamilton, in quello dell’ambizioso tenente Curtis McQuade.

I trecento di Fort Canby: la trama

Soffermiamoci sulla trama de I trecento di Fort Canby. Già il primo incontro del giovanissimo tenente di cavalleria Curtis McQuade con il capitano Stephen Maddocks annuncia lo scontro assoluto. Il tenente arriva in un fortino sperduto nel cuore del Far West dove trova un capitano molto altezzoso, già ben ambientato al comando, che con toni ostili e autoritari inizia a dargli del filo da torcere dimostrandosi ostile nei suoi confronti. La storia si complica ulteriormente quando nella vita dei due soldati entra in ballo Tracey Hamilton, una bellissima ragazza che contribuisce a rendere maggiormente burrascoso il rapporto tra il tenente McQuade e il capitano di cavalleria Maddocks.

Come se non bastasse intorno ci sono gli apache che tentano in ogni modo di assaltare le pattuglie del fortino in perlustrazione. Mentre i due soldati litigano per avere la meglio nel cuore di Tracey, uno di loro ha la peggio durante un attacco da parte degli indiani e viene trucidato selvaggiamente insieme a tutti i suoi soldati. L’altro, amareggiato dalla situazione sconvolgente, non pensa più alla donna contesa ma vuole impegnarsi per essere un buon soldato e cerca di cambiare il suo atteggiamento ambizioso e di mancanza di rispetto verso gli altri.



