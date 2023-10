I TREND DEL TURISMO 2024/ Lusso low cost e ricerca delle star nelle preferenze degli italiani

Relax, rapporto qualità-prezzo, sostenibilità ambientale, ma anche enogastronomia, cultura e curiosità per le location di film e serie tv. Sono le maggiori evidenze dell’ultimo rapporto Travel Trend 2024 di Skyscanner (il motore che quotidianamente esamina oltre 80 miliardi di prezzi e connette milioni di viaggiatori in 52 Paesi e 32 lingue), che combina i dati di ricerca e prenotazione con il sondaggio annuale sul comportamento dei consumatori per rivelare come e dove le persone viaggeranno il prossimo anno. Con qualche discrasia: i viaggiatori desiderano vacanze esclusive ma al tempo stesso più economiche. La loro “esperienza di vacanza” la si vorrebbe migliorata senza spendere cifre da capogiro. Facile, no?

Le intenzioni. L’80% dei viaggiatori italiani prevede di fare lo stesso numero di viaggi all’estero, se non maggiore, nel 2024 rispetto al 2023. Ecco le dieci principali destinazioni per i viaggiatori italiani che hanno registrato il maggior incremento nel volume di ricerca rispetto all’anno precedente: Pola, Croazia +466%; Mumbai, India +447%; Skopje, Macedonia del Nord +378%; Madeira, Portogallo +312%; Ginevra, Svizzera +293%; Hanoi, Vietnam +291%; Osaka, Giappone +283%; Tokyo, Giappone +273%; Kathmandu, Nepal +256%; Lussemburgo +250%.

Il 40% dei viaggiatori italiani afferma che il costo dei voli influisce notevolmente sulla scelta della destinazione. Nel 2024, per i viaggiatori italiani quattro destinazioni di tendenza su cinque saranno città europee alternative e più piccole. Ecco le destinazioni più cercate dagli italiani che hanno registrato il maggior calo delle tariffe aeree dall’Italia nell’ultimo anno: Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti -37%; Belgrado, Serbia -20%; Tirana, Albania -9%; Singapore -3%.

L’importanza di un’offerta vantaggiosa è al primo posto per gli italiani, che scelgono la destinazione in base al costo del volo (40%) e dell’hotel (28%). Negli ultimi 12 mesi, i voli per Abu Dhabi sono diminuiti di oltre un terzo del prezzo originario, seguiti da quelli per Belgrado. Per i viaggiatori alla ricerca di méte diverse, i voli per Tirana costano il 9% in meno, mentre per Singapore il 4% in meno (da qui si vola economicamente per tutta l’Asia).

Alla ricerca di star e location. Andare ad un concerto all’estero è diventato sempre più frequente motivo di viaggio. Il 46% dei viaggiatori italiani prenderebbe un volo a corto raggio per vedere il proprio artista preferito dal vivo, mentre il 15% dichiara che volerebbe anche dall’altra parte del mondo. Il 26% dei viaggiatori italiani ha dichiarato di voler assistere a un concerto, a un’esibizione o a un festival musicale nel proprio Paese nel 2024. Questa percentuale sale al 38% per quanto riguarda i giovani tra i 18 e i 24 anni, e al 64% per una trasferta oltreoceano. Il 25% dei viaggiatori italiani si ispira a film e serie TV per scegliere la destinazione di viaggio. L’anno prossimo sempre più persone vorranno rivivere i loro programmi preferiti intraprendendo dei “viaggi da protagonista”. Il 20% dei viaggiatori italiani, ad esempio, vuole andare a Parigi per vivere la città come Emily in Paris.

Turismo gastronomico. Enogastronomia e viaggi sono da sempre intrinsecamente legati. Un quarto dei viaggiatori italiani (24%) ha programmato un viaggio in funzione di un ristorante specifico in cui desiderava mangiare, mentre un altro 49% ha affermato che lo farebbe volentieri. Tra le destinazioni più sognate, in questo senso, è Osaka, al quarto posto nel mondo tra le città con il maggior numero di stelle Michelin: tre ristoranti a tre stelle, dieci a due stelle e circa 80 a una stella, nonché una serie di ristoranti Bib Gourmand.

Obiettivo relax. Gli italiani amano il turismo del sonno, una tendenza in crescita: il 60% è più attento a questo aspetto rispetto a qualche anno fa. Nella lista dei desideri dei viaggiatori italiani per la loro prossima vacanza ecco allora il dormire (24%), osservare la fauna selvatica (22%), fare sport acquatici (17%), apprendere una nuova arte o abilità (16%).

Viaggi analogici. La Generazione Z ha voglia di avventure analogiche old-school: l’intento è abbandonare il proprio dispositivo digitale per usare quelli tipici del passato. Il 17% degli italiani tra i 18 e i 24 anni porta con sé in vacanza una Polaroid, mentre l’11% una videocamera. Il 10% usa una macchina fotografica con pellicola da 35 mm per sviluppare le foto delle vacanze al rientro a casa.

Lusso low cost. Il costo della vita continua a crescere, ma aumenta anche la propensione da parte dei viaggiatori a cercare servizi di lusso, ove possibile, nel rispetto del budget disponibile. Basti pensare che il 12% dei viaggiatori italiani prevede di effettuare l’upgrade del proprio volo in business o prima classe nel 2024.

Le tendenze. Il 41% degli italiani ha previsto di spendere di più in viaggi nel 2024 rispetto al 2023. Secondo il report di Skyscanner il prossimo anno l’esplorazione legata alla cultura sarà una delle priorità principali per i viaggiatori. Alcune variabili influenzeranno i viaggi e ne determineranno il futuro. Il rispetto per l’ambiente e la salute del nostro pianeta, in relazione ai viaggi, è un obiettivo costante e cruciale, mentre l’IA (intelligenza artificiale) si sta affermando sempre di più come un’opportunità e un nuovo ambito da esplorare.

Sostenibilità ambientale. Il rispetto dell’ambiente è sempre più importante per i viaggiatori. Il 47% di quelli italiani ritiene che sia fondamentale spostarsi in modo più responsabile, mentre il 50% sarebbe disposto a spendere di più per opzioni di viaggio ecosostenibili. Innovazioni come la produzione di carburante sostenibile per l’aviazione rappresentano un passo nella giusta direzione, ma costituiscono solo un tassello del puzzle.

Intelligenza artificiale. Sempre più persone cominciano ad adottare l’IA per semplificare l’organizzazione dei viaggi. A livello globale, il 44% dei viaggiatori la utilizza per pianificare e cercare destinazioni, ma il suo impiego varia molto a seconda del mercato. Il 63% dei viaggiatori americani, ad esempio, la usa già sul proprio cellulare, contro appena il 14% di quelli italiani.

Viaggi di gruppo. Compleanni, anniversari o altro: il 56% dei viaggiatori italiani ha intrapreso almeno una volta un viaggio di gruppo per festeggiare, e un ulteriore 25% ha affermato di avere l’intenzione di farlo. Spagna, Grecia e Francia sono le destinazioni più popolari per i viaggi di gruppo nel 2024.

