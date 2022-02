I TREND DEL TURISMO/ Dalla vacanza virtuale ai viaggi sostenibili

Puntuale come ogni anno, è stato pubblicato il nuovo report “The Future 100”, elaborato da Wunderman Thompson Intelligence, agenzia di comunicazione di marketing globale con sede a New York e 200 uffici in 90 mercati (Italia compresa). È l’analisi che anticipa cento tendenze e cambiamenti già parzialmente in atto o che troveranno conferme nel corso del 2022. Per quanto riguarda travel&tourism, sono interessanti alcuni spunti sui quali vale la pena di modulare prospettive e analisi di mercato.

SCENARIO TURISMO/ Palmucci (Enit): sarà protagonista nella crescita economica

Cominciamo dalle microavventure. I viaggiatori – secondo il report – stanno trovando nelle avventure locali una soluzione soddisfacente per il bug di viaggio, con impatto sulla salute mentale ed emotiva. Uno studio dell’Università della California, San Francisco, ha rilevato che i partecipanti che intraprendevano passeggiate di 15 minuti ogni settimana “riportavano una gioia maggiore” e sorridevano persino di più di quelli del gruppo di controllo: brevi e semplici escursioni hanno un effetto positivo sulla nostra salute mentale. Sulla scorta di questo trend, sono nate compagnie specializzate e alcune catene alberghiere si sono specializzate: il marchio di viaggi francese Chilowé offre esclusivamente microavventure; nel Regno Unito la compagnia di avventure Much Better offre mini soggiorni in località remote; Best Western promuove microavventure nel Regno Unito, pubblicizzando fughe uniche che durano un massimo di 48 ore.

TURISMO TECH/ Tra metaverso e Nft, un futuro dove non potrà mancare l'accoglienza

La vacanza virtuale. Il vero teletrasporto – sottolinea WTI – può essere una fantasia fantascientifica (per ora), ma le esperienze sensoriali consentono ai viaggiatori di immergersi in una destinazione fisica senza effettivamente andarci. Il gruppo di compagnie aeree giapponesi ANA Holdings e JP Games hanno lanciato la piattaforma digitale Sky Whale nel maggio 2021. La piattaforma ospita più mondi digitali in cui i consumatori possono viaggiare e fare acquisti con amici e familiari, supportando un’esperienza di viaggio culturale interattiva.

Sostenibilità e ambiente. Lo scorso ottobre Google ha annunciato il lancio di tre nuove opzioni rispettose dell’ambiente: il percorso ecologico consente di vedere i percorsi più efficienti in termini di consumo di carburante anziché solo il più veloce, mentre la navigazione leggera è rivolta ai ciclisti. Google ha anche esteso le informazioni sulla condivisione di biciclette e scooter a oltre trecento città in tutto il mondo, aiutando i motociclisti a trovare più facilmente le opzioni di micromobilità a loro disposizione. Sempre in Google le ricerche di voli in tutto il mondo ora includono stime delle emissioni, mentre gli elenchi degli hotel ora includono credenziali di sostenibilità ed eco-certificazioni. Secondo il rapporto “Tracking Transport 2020” dell’Agenzia internazionale per l’energia, i trasporti rappresentano il 24% delle emissioni globali dirette di CO2 dovute alla combustione del carburante. Sebbene i blocchi nel 2020 e nel 2021 abbiano ridotto queste emissioni, il rimbalzo è stato abbastanza significativo da consentire all’International Transport Forum di prevedere nel 2021 che le emissioni di CO2 del settore aumenteranno del 16% entro il 2050, rispetto ai livelli del 2015. La crescente consapevolezza di questo impatto sta portando le app di trasporto e le compagnie di viaggio a riprogettare le loro offerte, offrendo ai viaggiatori più opzioni per il pianeta. Secondo Wunderman Thompson Data, il 79% dei consumatori globali afferma di essere interessato a suggerimenti e consigli dei marchi su come vivere in modo più sostenibile.

TURISMO/ Lo spiraglio aperto dalle nuove ordinanze di Speranza

Viaggi di lusso. Turismo del benessere e viaggi di lusso continuano a sovrapporsi, poiché i viaggiatori di lusso cercano non solo la fuga fisica e le comodità, ma anche un profondo ripristino mentale e psicologico. Per i viaggiatori di alto livello, la Wild Nectar Immersive Travel Collection, con sede negli Stati Uniti, è stata lanciata nell’autunno 2021 con l’obiettivo di offrire viaggi di lusso ecologici. Allo stesso modo, Small Luxury Hotels of the World ha lanciato la sua nuova Considerate Collection nell’ottobre 2021. In collaborazione con il Global Sustainable Tourism Council, il marchio ha selezionato gli hotel della collezione per il loro eccezionale impegno per la sostenibilità, come l’aumento della biodiversità locale o migliorare il benessere delle comunità locali.

Le destinazioni. Le prime tre destinazioni hot-to-trot (quelle più “calde”) per il 2022 offrono qualcosa per tutti: turismo sostenibile, assicurazione Covid-19 per soggiorni a lungo termine e meraviglie ecologiche. Ecco quindi La Valletta, capitale maltese. Il Paese vanta uno dei tassi di vaccinazione più alti al mondo e il più alto in Europa (81% dei residenti completamente vaccinati). Il permesso di soggiorno per stranieri, lanciato a giugno 2021, lo rende un’ottima opzione per un lungo soggiorno. Il permesso consente ai lavoratori a distanza di vivere e lavorare a Malta per un massimo di un anno, con possibilità di rinnovo. Segue Lubiana, capitale della Slovenia, classificata come la migliore capitale verde europea per il 2022 da European Best Destinations. La città vanta più di 542 metri quadrati di verde pubblico pro capite e più di 200 chilometri di piste ciclabili, di cui cittadini e visitatori possono usufruire grazie a un programma di bike sharing gratuito. La Slovenia è riconosciuta a livello mondiale per la sua industria del turismo sostenibile ed è la destinazione più premiata dalla Commissione europea per le sue opzioni di viaggio sostenibili. Terza sul podio è Xishuangbanna, nella provincia dello Yunnan della Cina sud-occidentale, classificata da Lonely Planet una delle prime tre regioni da visitare nel 2022. La guida ha scelto le destinazioni per la loro “attualità, esperienze uniche, fattore wow e un continuo impegno per pratiche di turismo sostenibile”. L’ambiente unico di Xishuangbanna è dovuto in gran parte alla sua varietà botanica ed ecologica: vanta l’ecosistema tropicale più intatto della Cina, con fitte foreste pluviali tropicali e cascate giganti, e ospita un quarto delle specie animali del Paese e un sesto delle piante.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA