I TREND DEL TURISMO/ Influencer e AI sempre più cruciali nelle prenotazioni

I turisti siamo noi. Anche quelli che non amano definirsi tali, magari immaginandosi viaggiatori o visitatori, o perfino scopritori, ma che poi si muovono verso le stesse mete, usano gli stessi servizi, mangiano e dormono nelle stesse strutture, e spesso finiscono con affidare i ricordi agli stessi selfie. Individuare in anticipo le correnti, dunque, equivale alla potenziale taratura degli investimenti, della programmazione dei flussi, rispondendo alle domande più ravvisabili nei gusti dei “turisti” di tutti i generi.

Sono i trend, gli orientamenti, che da anni Amadeus (la società che basa sulla propria tecnologia l’ausilio al settore globale dei viaggi e del turismo, dalle compagnie aeree ai motori di ricerca, dalle agenzie di viaggio agli hotel) indaga attraverso dati di proprietà, approfondimenti dei leader del settore e analisi di esperti. Amadeus ha appena pubblicato il suo “Travel trends 2024”, che esplora le nuove tendenze di viaggio, focalizzandone le cinque più marcate, quelle mirate a creare esperienze di viaggio più memorabili, al di là dei selfie.

Turismo musicale. “Il turismo è un’industria in cambiamento dinamico – sostengono gli analisti di Amadeus -, che si evolve e si adatta sempre alle ultime innovazioni, moda o cambiamenti culturali”. E tra i cambiamenti, ecco il primo trend: il turismo musicale. “Dopo l’isolamento sociale della pandemia, quando band e artisti musicali sono stati bloccati per mesi, un boom di concerti e festival quest’anno ha sfruttato il desiderio di connessione. Si prevede che la tendenza accelererà nel 2024”. È noto, ad esempio, che la popstar Taylor Swift è in grado di spostare il Pil di un Paese: la scorsa estate ha contribuito alla crescita del Pil americano per 5 miliardi di dollari grazie al giro d’affari determinato del suo Eras tour. Adesso, l’annunciato tour in Asia per il prossimo anno (Australia, Singapore e Giappone) hanno già avuto un impatto significativo sulle ricerche di viaggi e sui volumi di prenotazione.

Agenti di influenza. I social media sono diventati una forza potente nella programmazione di un viaggio, ma sta avvenendo un nuovo cambiamento. Gli influencer, che erano solo fonte di ispirazione per le vacanze, ora sono facilitatori di prenotazioni dirette attraverso i loro vari canali. L’ascesa dei cosiddetti “agenti di influenza” è facilitata da mercati di e-commerce come Thatch, Luxury Travel Hackers e TrovaTrip. Questa tecnologia consente agli influencer che utilizzano Instagram, YouTube e TikTok, ad esempio, di condividere un link di prenotazione direttamente sulla loro pagina del profilo ed elaborare i pagamenti. Per la Generazione Z (i nati tra il 1997 e il 2012), TikTok sta mostrando il suo potenziale come motore di ricerca, superando persino Google quando si tratta di ricercare luoghi da visitare, reperire consigli dai colleghi e scoprire trucchi di viaggio che fanno risparmiare denaro.

Skyways elettrici. Poiché le città sono più congestionate e l’inquinamento atmosferico è più diffuso, una potenziale soluzione al trasporto alimentato da combustibili fossili sarà l’emergere di skyway che consentono taxi volanti, decollo verticale elettrico e aerei da atterraggio (eVTOL) e altri tipi di aerei elettrici per fornire opzioni di viaggio aereo a basse emissioni, sia all’interno delle aree urbane, agli aeroporti satellite, attraverso il paese e tra le isole. Non è fantascienza: il produttore di aerei tedesco Volocopter sta progettando di fornire una flotta di VoloCity eVTOL elettrico per le Olimpiadi di Parigi nel 2024, rendendola una delle prime reti di taxi aerei elettrici. Allo stesso tempo, Volocopter sta espandendo la sua portata in Asia, con piani per lanciare taxi aerei elettrici a Singapore entro il 2024, a partire dai servizi a Marina Bay e Sentosa.

Concierge intelligente. L’intelligenza artificiale generativa (GAI) sta aggiungendo un enorme valore all’esperienza di pianificazione dei viaggi online per i consumatori, poiché la ricerca e i consigli diventano iper personalizzati e più intuitivi. Invece di selezionare i filtri per mettere a punto una ricerca su un sito di metasearch o un’agenzia di viaggi online (OTA), i viaggiatori possono semplicemente fornire un brief a un chatbot nello stesso modo in cui si farebbe con un consulente umano. Ad esempio, un nuovo plug-in ChatGPT di Expedia agisce come un assistente di viaggio virtuale, ascoltando le esigenze dei clienti e offrendo consigli istantanei su hotel e itinerari, con link per prenotare.

Business luxe-lite. Grazie, in parte, all’influenza dei social media, c’è un crescente desiderio tra tutte le fasce d’età (soprattutto under 50) di ottimizzazione dello stile di vita, per esperienze più lussuose, anche se pagate con punti, credito o risparmi. Con sempre più viaggiatori che vogliono volare nella parte anteriore dell’aereo, c’è l’opportunità di offrire tariffe di business class più convenienti e accessibili. Nel 2019, Emirates è stata una delle prime compagnie aeree a lanciare biglietti business class speciali, senza accesso alla lounge, selezione limitata dei posti e senza capacità di upgrade. Qatar Airways ha seguito, come Zipair of Japan e Finnair e successivamente Air France e KLM. Agli antipodi, le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico stanno anche migliorando l’esclusività delle loro offerte di business class. Questa tendenza in evoluzione soddisfa le preferenze dei viaggiatori che cercano un livello premium di comfort e lusso durante i loro viaggi aerei.

