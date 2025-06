I problemi di spazio in una casa sono all’ordine del giorno, le stanze spesso hanno dimensioni assai ridotte, il segreto per farle apparire più grandi

Al giorno d’oggi è più comune avere case piccole che grandi, questo chiaramente comporta problemi di spazio, soprattutto in camera da letto, dove ci sono tantissime cose da conservare. Se si ha una stanza piccola, è importantissimo sfruttare al massimo lo spazio, per farla apparire più grande ci sono una serie di trucchi che possono essere eseguiti da tutti.

Segreti per ottimizzare lo spazio, ma anche per dare una percezione di ampiezza all’intera stanza. Alcuni suggerimenti che non richiedono una spesa economica e, se seguiti, possono fare davvero la differenza. Se non si ha una casa grande e la stanza da letto è piccola, ci sono alcune strategie da mettere in atto per far apparire l’intera camera di dimensioni maggiori.

Come far sembrare una camera da letto più grande, i segreti per riuscirci

La prima cosa cui pensare quando si vuole far sembrare una camera da letto più grande di quello che è, è l’arredamento. Bisogna scegliere elementi funzionali e creati proprio per occupare meno spazio possibile o comunque che hanno un duplice uso. Ecco che si deve partire dal letto, l’ideale è quello con il contenitore sotto il materasso, che può essere sfruttato per riporvi indumenti che non si usano spesso, biancheria o tutto ciò che fa comodo e che non deve essere a portata di mano.

Oltre ai modelli con contenitore sotto al materasso, esistono letti che nascondono un comodo vano anche nella spalliera, questo è sicuramente un altro modo per recuperare spazio, cosa che in camera da letto è fondamentale. Se si ha una camera da letto piccola bisogna assolutamente evitare mobili inutili, troppe cianfrusaglie che affossano e creano polvere e oggetti inutili e di grandi dimensioni. Si devono prediligere gli scaffali e le mensole, da mettere al muro, così da poter avere ulteriori posti dove riporre le cose. Se lo si desidera, e gli spazi della camera da letto sono davvero ridotti, si può pensare di acquistare un letto a scomparsa, da aprire all’occorrenza.

Per quanto riguarda la scrivania, invece, se non si vuole occupare spazio, si può optare per un modello da muro, pieghevole, così da aprirla solo quando serve. Ma per far sembrare una camera da letto più grande non serve solo l’arredamento, bisogna prestare attenzione ad alcuni accorgimenti che daranno una percezione ottica diversa allo spazio.

Scegliere colori rigorosamente chiari per le pareti, ancor meglio il bianco, che dà un senso di ampiezza che nessun altro colore riesce a dare. Bisogna dare luce all’intera stanza, se si ha una grande finestra, si deve evitare di usare tende scure, se invece è un ambiente buio, si devono predisporre i punti luce in modo da illuminare l’intero ambiente. Infine anche i colori dei mobili e del pavimento non devono essere assolutamente scuri, anche in questo caso le tinte tenui sono la salvezza.