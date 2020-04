I tulipani dell’amore/ Su Rai 2 il film con Fiona Gublemann (oggi, 14 aprile 2020)

Pubblicità

I tulipani dell’amore va in onda su Rai 2 prevede per oggi, martedì 14 aprile, a partire dalle ore 14. La pellicola è stata prodotta è realizzata nel 2016 in Canada ed è stata distribuita direttamente circuito televisivo dalla Hallmark Channel. La regia di questa pellicola è stata affidata a David Winning con soggetto e sceneggiatura che sono stati scritti da Tracy Andreen e David Boyles, il ruolo di direttore della fotografia stato affidato a Anthony C. Metchie e le musiche della colonna sonora sono state composte da Russ Howard. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Fiona Gublemann, Lucas Bryant, Kelly Rowan, Iris Quinn e Kevin McNulty.

I tulipani dell’amore, la trama del film

Ecco la trama de I tulipani dell’amore. Rose oltre che essere una splendida donna è anche una straordinaria designer di interni che essendo dotata di grande talento ha deciso di andare a vivere all’esterno di quella che era la sua cittadina natale ed in particolar modo in una città più grande che le potesse permette di avere maggiori opportunità di guadagno e di farsi conoscere. Tuttavia, proprio quando la sua attività professionale stava iniziando ad ottenere un successo sempre più grande, deve fare ritorno nella sua piccola cittadina in quanto dovrà dare supporto al proprio genitore che è alle prese con delle problematiche legate alla sua salute.

Pubblicità

Il ritorno alla sua piccola cittadina di origine, tuttavia, non è così traumatico come avrebbe immaginato in quanto viene chiamata da un importante proprietario della zona il quale vorrebbe avere il suo aiuto per rivedere completamente gli interni di un’importante casa storica. Il progetto appassiona enormemente la donna la quale, tuttavia, dovrà purtroppo desistere in quanto le condizioni di salute del padre peggiorano per cui non può occuparsi a tempo pieno del nuovo progetto. A questo punto non può far altro che occuparsi anche dell’azienda di famiglia incentrata sulla coltivazione e sulla vendita di splendidi tulipani. Qui fa la conoscenza dell’affascinante Tom il quale si occupa dei collegamenti che permettono alla stessa azienda di vendere i propri tulipani a negozi di fiori oppure privati.

Le cose per l’azienda di famiglia non vanno nel migliore dei modi ed anzi i genitori di Rose stanno pensando di vendere l’attività ad uno spietato concorrente il quale sembra poter godere delle loro difficoltà. Grazie però all’aiuto di Tom, la donna e la sua famiglia troveranno nuove energie che permetteranno di accendere una piccola speranza attraverso la partecipazione del prestigioso concorso dedicato ai fiori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA