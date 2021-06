I wanna be your slave dei Maneskin nella top ten Uk/ Prima volta per band italiana

“I wanna be your slave” dei Maneskin entra nella top 10 del Regno Unito. Continua l’ascesa della band italiana, che dopo la vittoria all’Eurovision 2020 vuole conquistare la consacrazione definitiva a livello internazionale. Il singolo del gruppo si è piazzato al settimo posto della classifica dei dischi più venduti oltremanica, a conferma che la strada intrapresa è quella giusta. I Maneskin, infatti, aggiungono così un altro tassello al loro percorso. La canzone “Zitti e Buoni”, con cui si sono imposti a Rotterdam nella finale dello scorso maggio, era riuscita a salire fino alla 17esima posizione. Invece il singolo “I wanna be your slave” è addirittura entrato nella top ten della Uk Single Charts, la classifica dei dischi più venduti nel Regno Unito, piazzandosi al settimo posto. Questo è il risultato più alto mai raggiunto da un artista italiano nel Regno Unito. Un altro record per Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio.

MANESKIN, LA SCALATA VERSO IL SUCCESSO INTERNAZIONALE

Secondo la Bbc, i Maneskin sono il gruppo di maggior successo uscito dall’Eurovision Song Contest negli ultimi nove anni. Il gruppo rock romano, attualmente impegnato in un tour promozionale in giro per l’Europa, è stato già a Berlino e Amsterdam, come si evince anche dalle foto e stories che hanno pubblicato dai loro account Instagram. Tra l’altro proprio ad Amsterdam sono stati protagonisti di una brutta disavventura, in quanto Victoria De Angelis ha rischiato di essere investita, ma l’intervento tempestivo di Damiano David ha scongiurato l’incidente. Nel frattempo si moltiplicano i festival stranieri a cui parteciperanno nei prossimi mesi. Nel frattempo, anche il New York Times ha dedicato ai Maneskin un lungo articolo, lanciando anche l’ipotesi che il loro nuovo manager potrebbe essere Simon Cowell, il creatore del format X Factor. Ma la band va bene anche sul fronte italiano: il disco “Teatro d’ira vol. 1” è al terzo posto della classifica Fimi/Gfk nonostante le uscite più recenti.

