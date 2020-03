I WEDDING PLANNER ENZO MICCIO, CAROLINA GIANNUZZI/ Bellezza è arma (Pechino Express)

I Wedding Planner sono tra le sorprese di Pechino Express 2020. La coppia formata da Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi è riuscita fino a questo momento a dare l’impressione di poter fare grandi cose. Enzo ha sfoderato i suoi più sofisticati armamentari custoditi nel suo inseparabile zainetto. Si tratta, per chi non lo avesse già capito, degli strumenti di bellezza che lo hanno accompagnato fin dall’inizio in questo avventuroso viaggio. Creme di bellezza, prodotti anti-age e tonici per gestire al meglio stress e notti insonni. E, come se non bastasse, il nostro caro Enzo ha illustrato, meglio di un influencer, la beauty-routine. Vedremo se queste armi saranno importanti anche oggi.

I Wedding Planner, Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi: così la settimana scorsa

La squadra dei Wedding Planner ha lasciato il segno anche nell’ultima puntata dell’ottava edizione Pechino Express del 17 marzo 2020. Il team composto da Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi ha infatti giocato duro, senza però tralasciare consigli di bellezza, tra gli inevitabili schizzi di fango e piccoli inconvenienti che caratterizzano il famoso adventure game in onda tutti i martedì su Rai 2. Con un pubblico di oltre 2,4 milioni di italiani l’ultima puntata che precede quella del 24 Marzo, ha visto la simpatica coppia dei wedding palnner concorrere e muoversi nella loro ormai ordinaria eleganza, mai fuori luogo anche nelle location più selvagge. In particolare in questa puntata l’ormai famosa assistente di Enzo Miccio ha compiuto un passo molto atteso ossia allontanarsi, naturalmente in senso figurato, dall’ombra del suo “boss”, il cui carattere è difficilmente gestibile per chiunque, come ammette egli stesso.

Il famoso imprenditore del settore dei matrimoni ha di fatto messo più di qualche volta in difficoltà la dolce Carolina, allentando raramente la presa nei suoi confronti. Ma finalmente la mite assistente si è improvvisamente sentita libera di respirare senza timore alcuno. Dalle sue stesse parole infatti si evince una fiduciosa voglia di vincere nel pieno della sua individualità. Se fino ad ora infatti Carolina Giannuzzi è sempre stata legata ad Enzo da un filo invisibile, nell’ultima puntata la stessa si è dichiarata libera da ogni legame, naturalmente nei termini del gioco e dello spirito sportivo. Carolina ha dunque manifestato tutta la sua energia e le sue “good vibes” in una piena forma psico-fisica nonostante il gioco sia ormai a buon punto. In piena coscienza delle sue potenzialità Carolina è perciò ora consapevole delle sue qualità di giocatrice, con o senza il suo caro collega Enzo Miccio.

Ma cosa importa tutto questo al noto wedding planner. Se da una parte infatti tutte le sue energie sono concentrate sullo spirito del gioco, dall’altra il caro vecchio Enzo non perde occasione per fare due chiacchiere su ciò che ama di più, naturalmente dopo la sua professione. Anche in questa puntata infatti ha volentieri intrattenuto, in modo inconsapevole, gli appassionati di Pechino Express, con temi del tutto diversi da quelli che si è abituati a vedere.



