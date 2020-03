I wedding planner Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi/ Alla vittoria! (Pechino Express)

Senza I Wedding Planner, Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi, questa stagione di Pechino Express Le stagioni dell’oriente non sarebbe stata la stessa. Pochi sono i concorrenti che sono riusciti ad esprimere agonismo e determinazione come solo Enzo e Carolina sanno fare. Miccio vuole vincere a tutti i costi e vuole conquistare un posto nella finale del programma; Carolina, invece, sembra desiderosa di essere trattata come una compagna di viaggio “alla pari” da quello che nella vita reale altri non è che il suo datore di lavoro. Staremo a vedere come si comporteranno durante la puntata in onda stasera su Rai 2.

I wedding planner, Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi: così nelle scorse puntate di Pechino Express

Nella sesta tappa I Wedding Planner, Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi, riescono a dimostrare quello che vale e, momentaneamente separata da Enzo, al fianco di Marco Mazzocchi definisce di essere una grande concorrente in grado di competere e a tratti superare il suo ingombrante compagno di viaggio. “I wedding planner” riescono ad ottenere il secondo posto nella classifica finale, confermando di essere una coppia temibile, sempre e comunque. Nella settima puntata, andata in onda il 23 marzo, ritroviamo Enzo e Carolina più determinati che mai! Riescono subito a conquistare un buon vantaggio rispetto ai loro avversari partendo per primi dopo aver terminato senza indugi un piatto di riso davvero molto piccante. Purtroppo non sarà sufficiente per guadagnare un posto nella prova vantaggio: nonostante lo sprone del suo agguerrito datore di lavoro, la dolce Caro (così la chiama Enzo Miccio) non riuscirà ad essere abbastanza veloce nell’inerpicarsi lungo la ripida scalinata che separa i concorrenti da Costantino della Gherardesca.

“I wedding planner” si piazzeranno soltanto terzi. Non sarà la sola battuta d’arresto della puntata: Enzo Miccio, meticoloso come suo solito, decide di non lasciare nulla al caso e si incarica di controllare personalmente che l’autista che sta offrendo un passaggio a lui e Carolina non stia malauguratamente sbagliando strada. Arriva persino a costringere il pilota ad accostare l’auto per poter così controllare meglio la correttezza del tragitto. L’unico risultato che riuscirà ad ottenere sarà quello di sprecare del tempo prezioso e, quindi, di non riuscire a conquistare la vetta della classifica (Enzo e Carolina si posizionano soltanto secondi). Sappiamo, però, che questa è la strategia prediletta della coppia più competitiva di Pechino Express (con ogni probabilità anche una delle più amate dal pubblico a casa). “I wedding planner” non apprezzano, infatti, inimicarsi gli altri concorrenti decidendo della loro eventuale permanenza a Pechino Express: sanno bene che questo è un modo abbastanza sicuro per non farsi eliminare qualora il vento dovesse girare a loro sfavore. Solo le prossime tappe potranno confermare se questo atteggiamento sarà determinante per garantire loro la vittoria tanto desiderata da Enzo; di sicuro, nella puntata che andrà in onda martedì 31 marzo, ritroveremo “I wedding planner” con il coltello tra i denti, pronti a fare del loro meglio per conquistare un biglietto per la Corea.



