I wedding planner, Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi/ I vincitori di Pechino Express?

I wedding planner, Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi, sono senz’altro una delle più forti coppie di questa edizione. Dopo l’uscita dei due vincitori morali, I gladiatori, sono senz’altro i favoriti per la vittoria di Pechino Express. Il principale pregio che hanno dimostrato è il saper lavorare uniti e coordinati senza farsi spaventare da nessuna prova. Inoltre, dopo la lettera scritta da Carolina per Enzo, i due hanno rivelato che il rapporto che li lega è profondo e anche se ogni tanto Enzo fa la voce grossa e mette fretta e ansia a Carolina tra i due c’è rispetto reciproco e molto affetto. L’unico difetto che Enzo sembra non riuscire a perdere è il modo in cui cerca di costringere Carolina a fare le cose senza rispettare i suoi tempi. Un esempio eclatante di questo è stato durante la roulette del cibo al mercato del pesce quando Enzo continuava a imboccare forzatamente le lumache a una Carolina visibilmente in difficoltà. Le aspettative per Enzo e Carolina nella prossima puntata, la finale di Pechino Express, sono altissime. Se continuano a mantenere la concentrazione la vittoria per loro è probabile, anche se le collegiali non vanno assolutamente sottovalutate.

I wedding planner, Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi: così nell’ultima puntata di Pechino Express

Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi, i due wedding planner, iniziano la nona e penultima puntata di Pechino Express con la consueta grinta. Partono dall’ultimo Paese del percorso del programma, la Corea del Sud e, in particolare, si trovano a Busan. Ancora prima di iniziare la puntata, Costantino stuzzica la coppia chiedendo se ci sia un patto tra loro e i gladiatori. Enzo, con il suo consueto savoir faire, nega e fa presente che c’è rispetto ma il suo essere spietato si rivelerà, al momento opportuno farà i suoi interessi. Costantino fa scegliere ai concorrenti un numero all’interno di una bustina e in base al numero una coppia sarà svantaggiata nella partenza. Le top trovano il numero 4, quello sfortunato nella cultura coreana, e dovranno per ultime. Prima però potranno scegliere in che ordine gli altri concorrenti possono partire e per i wedding planner decidono che potranno partire per secondi.

La mitica coppia dei wedding trova un taxi al primo colpo. Arrivati a destinazione scoprono il contenuto della prova: trovare tre signori o signore Kim e convincerli a venire alla Torre del piacere dove si farà la verifica finale. Enzo riesce subito a convincere i coreani. I wedding planner sono i primi a completare la missione e vanno subito verso la tappa successiva, il mercato del pesce. Enzo vede quasi subito la bandiera e corre verso l’obiettivo. La prova consiste nel girare la roulette in cui ogni casella ha e mangiare tutto il pesce che trovano nella casella in cui si ferma. Dopo un pasto non proprio da re completano la prova, prendono un passaggio ma Carolina non si sente benissimo. Durante un cambio di macchine Carolina ed Enzo perdono un pacco affidato da Costantino. Fortunatamente l’hanno ritrovato ma perdono il vantaggio. Fortunatamente il conduttore annuncia che è il momento di cercare un alloggio. In Corea la ricerca si dimostra un po’ più difficile del previsto ma alla fine i due wedding planner ce la fanno. Durante la notte di attesa prima della prova di vantaggio dell’indomani Carolina dà ad Enzo una lettera in cui esprime tutto il suo affetto per il suo compagno di squadra e capo nella vita lavorativa.

L’indomani si svolge la prova vantaggio che stavolta viene vinta dai gladiatori, i quali decidono di assegnare uno dei due svantaggi a Enzo e Carolina, dovranno viaggiare con dieci palloncini. A questo punto Nicole delle collegiali, a cui invece i gladiatori hanno dato ben 10 minuti di ritardo alle giovani, si è infuriata dicendo che questa è una prova della presenza di un patto tra le due coppie. Dopo la lite i due wedding planner affrontano la prova in cui devono scattare 3 foto a tre diverse coppie in costume nei punti segnati nella mappa. La prova successiva è andare al Taekwondowon, dove si fa l’antica disciplina di arti marziali. Alla tappa finale i wedding planner arrivano per primi e si trovano a decidere la coppia da eliminare visto che la tappa è eliminatoria. La scelta spietata di Enzo ricade proprio sui gladiatori visto che vuole dimostrare che tra loro non ci sono patti.

