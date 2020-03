I Wedding Planner, Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi/ Possono tutto (Pechino Express)

Ai due wedding planners viene consegnata la busta nera. Intanto Costantino dà ai concorrenti un tablet che Enzo, guarda caso, non sa utilizzare e che servirà a svolgere la prima prova, fare dei selfie seguendo le indicazioni della busta rossa che hanno ricevuto. Enzo e Carolina dovranno dovranno farsi un selfie con due diverse persone con i capelli bianchi. I due sono i primi a ultimare la missione. Prendono due cornetti napoletani e si dirigono verso il mercato degli amuleti. Enzo e Carolina sono tra le prime coppie ad arrivare e scoprono che la sfida del giorno è scambiare i cornetti con due amuleti locali, la Tigre e il Coccodrillo. Intanto anche i due wedding planners hanno successo nella prova successiva e riescono a farsi dare un passaggio da un Tuc Tuc in cambio degli amuleti. I wedding planners sono secondi ad arrivare al libro rosso e insieme a gladiatori competeranno nella prova immunità. I gladiatori e i wedding planners si cimentano nella prova immunità e sono loro a vincere e a volare immediatamente in Cina tra mille comfort. I due decidono di dare l’handicap alla coppia Mamma e Figlia. Nel frattempo si recano nell’hotel di lusso dove scontano il loro bonus. Durante la cena intanto i due wedding planners si pentono di non aver dato la penalità alle top. Intanto Enzo e Carolina imparano anche a fare surf.

PECHINO EXPRESS, I WEDDING PLANNER: ANTICIPAZIONI 10 MARZO

Enzo e Carolina in questa puntata si sono confermati una coppia fortissima. Vinta la prova immunità contro i gladiatori, infatti, sono riusciti a volare dritti in Cina senza continuare il percorso insieme agli altri concorrenti. Nella coppia di wedding planners il punto forte è sicuramente la determinazione visto che per Enzo e Carolina nulla è off limits. I due inoltre sono bravi anche a seguire una strategia ben precisa e cercano di non farsi mai nemici. Le aspettative per i due wedding planners sono alte per la prossima puntata e si stanno dimostrando probabilmente avvezzi agli imprevisti proprio grazie alle caratteristiche peculiari del loro lavoro, che comporta una capacità di saper sempre trovare una soluzione diversa alle mutevoli situazioni. Certo, la Thailandia e l’oriente sono un campo di battaglia inedito e che può mettere in difficoltà due perfezionisti, ma la puntata del 10 marzo dimostrerà come Enzo e Carolina sapranno avere più forza di quella che ci si aspetterebbe, e forse l’affiatamento della coppia di concorrenti è dovuto anche alla loro estrema tenacia. I due sono i favoriti della gara non solo per la forza e la tenacia dimostrata, ma anche per la simpatia che hanno dimostrato. Guarda il video della prova immunità dal profilo ufficiale Instagram di Pechino Express:

