I Wedding planner Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi/ Vinceranno? (Pechino Express)

I wedding planner Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi sono ancora in gara a Pechino Express 2020, il reality game condotto da Costantino Della Gherardesca in onda martedì 7 aprile 2002 su Rai1. La prima tappa dell’ottava puntata di Pechino Express è Wuzhou. Costantino fa il punto della situazione e stuzzica un po’ le ultime quattro coppie rimaste nella gara. La prima prova che Enzo e Carolina affrontano è la costruzione di un’anatra con il tangram. Dopo qualche difficoltà iniziale i due wedding planner sono i primi a realizzarne una perfetta. Vinta la prova la coppia si dirige verso la strada principale della città vecchia percorrendo la strada a piedi. Una volta arrivati scoprono il contenuto della prossima prova: dovranno raddoppiare la cifra di 300 Yuan caricata da Costantino sui loro conti accessibili sul cellulare. Enzo allora decide di offrirsi come consulente di moda ai passanti e una volta raggiunto il traguardo partono per andare da Costantino, ma hanno un piccolo problema. Durante il percorso, infatti, vengono truffati da un ladro pagato per accompagnarli, che invece si intasca i soldi. Nonostante questo intoppo, i due riescono ugualmente a trovare un passaggio e si recano verso il libro rosso dove arrivano come terzi. La coppia di wedding planners non è contenta del risultato finale, sono arrivati dopo i gladiatori, ma hanno dovuto portare con se anche 5 Kg di farina e le uova. La gara prosegue con i due che devono trovarsi un alloggio per la notte. In poco tempo trovano un posto dove dormire giusto in tempo per godersi una cena a base di lumache prima di partire per Canton dove partecipano alla prova vantaggio. Nella prova di cottura dei noodles, infatti, sono proprio i wedding planners a vincere e decidono di assegnare la penalità alle collegiali. Dopo aver superato la prova i due si dirigono verso Shenzhen dove li attende l’ultima prova prima del traguardo finale di Pechino Express dove arrivano come primi. Spetta a loro decidere chi eliminare tra le ultime due coppie arrivate: da un lato i gladiatori e dall’altro le collegiali. I wedding planner scelgono le collegiali, ma purtroppo la tappa non è eliminatoria e quindi la loro strategia non va a buon fine.

Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi, Wedding planner: vinceranno?

Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi, i due wedding planner iniziano l’ottava puntata con un piccolo screzio con il conduttore Costantino Della Gherardesca che domanda alla coppia chi vorrebbero con loro in Corea. Enzo Miccio senza esitazione risponde che porterebbe le top e i collegiali, mentre è incerto sui gladiatori. Allora Marco interviene e precisa senza tanti giri di parole che non porterebbe assolutamente i wedding planner con loro. Il wedding planner si difende sottolineando che i gladiatori sono la coppia più debole di Pechino Express e precisa che per eliminarli basterebbe anche solo una rampa di scale, mentre sulle collegiali non ha dubbi: fanno paura. Le due collegiali, infatti, nelle ultime puntate hanno avuto una rimonta senza precedenti e per questo non bisogna sottovalutarle. Anzi, i wedding planner rivolgendosi ai gladiatori precisano che la responsabilità di questa rimonta delle due collegiali è proprio dovuto a loro che nella prima puntata le hanno salvate. Intanto per la prossima puntata, in Corea, i due wedding planners dovranno mettercela tutta per procedere la propria avventura nel reality game. Nell’ultima puntata, infatti, si sono classificati al primo posto, ma dovranno stare attenti alle collegiali che si sono salvate visto che la tappa non è stata eliminatoria.

Video della cena a base di lumache dei wedding planners

