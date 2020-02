I Wedding Planner Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi/ Prime liti (Pechino Express)

I Wedding Planner Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi cominciano a prendere confidenza con la seconda posizione a “Pechino Express”, alla quale hanno chiuso entrambe le puntate andate in onda su Rai Due fino a questo momento. Nella seconda di esse, Enzo e Carolina, trovano subito i cartelli di divieto al Morning Market (tre dei quali veri e cinque falsi), però sbagliano alcune risposte, che li costringono a un breve giro di ricognizione e di correzione delle loro risposte. Dopodiché, ripartono in direzione Chaiya, anche se Enzo non è tranquillo e ha paura di aver sbagliato strada. In realtà, sono in testa insieme alle Collegiali. Sbrigano la pratica della preparazione delle uova salate e con grande rapidità trovano un passaggio, durante il quale Enzo, distrutto, si addormenta. Poi, Costantino chiede loro di portare dieci banane al tempio, suggerendo di usare la formula del baratto. Missione compiuta: i Wedding Planner non solo trovano le banane, ma resistono agli attacchi delle scimmie affamate lungo i quattrocento scalini che conducono al traguardo e chiudono al primo posto la prova, guadagnandosi la chance di ottenere l’immunità e una camera da letto in cui trascorrere la notte, godendosi anche un massaggio rilassante.

I WEDDING PLANNER ENZO MICCIO E CAROLINA GIANUZZI: PRIME CREPE NELLA COPPIA

Il giorno successivo c’è la prova immunità, nella quale i Wedding Planner Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi devono raccogliere quanti più frutti possibile e pulirli. Raggiungono il peso di 3,8 chilogrammi, inferiore di due etti al raccolto delle Figlie d’Arte, che vincono la gara. Ripartono per secondi, ma commettono un grave errore, trovando il passaggio su una macchina il cui conducente non pare essere molto sul pezzo. Enzo allora tira fuori gli artigli e per velocizzare le operazioni lava anche il veicolo. I Wedding Planner arrivano a Bang Pu e affrontano brillantemente la prova di preparazione dei pesci, ma vanificano tutto con una strategia perditempo proprio a ridosso dell’ultimo gioco, che, di fatto, impedisce loro di giungere primi al traguardo. Enzo e Carolina, anche grazie alla verve del primo, sono tra i concorrenti più forti di Pechino Express. Non c’è prova o sfida davanti alla quale si tirino indietro e Miccio si sta dimostrando un partecipante volenteroso oltre ogni aspettativa. Carolina, invece,da brava chiacchierona, ha creato divertentissimi siparietti con Enzo, che non è molto contento della sua parlantina e l’ha ripresa con parole forti più volte. Piccole liti, comunque, che non minano la solidità della coppia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA