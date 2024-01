“IA non è fantascienza, aiuta aziende a crescere”/ Vogels (Amazon): “Applicazioni? Dalle immagini al calcio”

Werner Vogels, responsabile tecnologico di Amazon, in una intervista a Frankfurter Allgemeine Zeitung, ha parlato di come il suo marchio utilizza l’intelligenza artificiale. Da leader di mercato nel settore dei servizi cloud, infatti, sta sviluppando le sue competenze anche in questo settore, mettendole a disposizione di terzi. “Al momento non siamo necessariamente sotto i riflettori dei media perché offriamo un’offerta più per le aziende che per i clienti finali. Lavoriamo da tempo con le tecnologie AI con i nostri clienti in Germania, come Adidas, BMW e la Bundesliga. Qui giochiamo un ruolo diverso”, ha spiegato.

Il fenomeno è in crescita, ma non del tutto nuovo. “Se si guarda alla Germania, più della metà di tutti gli unicorni, ovvero le aziende con una valutazione pari o superiore a un miliardo di euro, sono cresciute con l’aiuto di AWS. E utilizzano le tecnologie dell’intelligenza artificiale da un bel po’”, ha rivelato. “L’informatico John McCarthy dice che se qualcosa funziona, non è più intelligenza artificiale. Questo perché associamo l’intelligenza artificiale alla fantascienza. Ma la fantascienza si chiama così per una buona ragione: è una finzione. L’intelligenza artificiale è fondamentalmente proprio il modo in cui possiamo elaborare grandi quantità di informazioni e trovare la pentola d’oro che stiamo cercando. Amazon ha la sua opinione al riguardo”.

I clienti di cui Werner Vogels e Amazon si occupa sono diversi e altrettanto diversi i campi di utilizzo dell’intelligenza artificiale. “Per la Bundesliga, ad esempio, consentiamo un’analisi più approfondita di una partita di calcio e offriamo nuovi spunti sul gioco, che sono estremamente importanti per un pubblico giovane. Un altro cliente è Salesforce. Combinano i dati di vendita dei loro clienti con queste nuove tecnologie. Quindi devi assicurarti che i dati non diventino pubblici”, ha raccontato il responsabile tecnologico.

Non mancano però anche le applicazioni nel settore sanitario. “L’intelligenza artificiale può essere molto utile nell’analisi delle immagini, ad esempio nelle scansioni cerebrali. Per ogni minuto in cui un ictus non viene rilevato, muoiono 100 milioni di neuroni. L’intelligenza artificiale potrebbe accelerare la diagnosi. Ma se intendi inviare ogni singola scansione tramite un sistema di intelligenza artificiale, allora deve essere il più conveniente possibile. Dopotutto, i soldi scarseggiano nel settore sanitario”, ha concluso.











