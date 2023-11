Iab Forum 2023, l’innovazione è ‘Regeneration’/ Video, Eni: “il digitale aiuta a fare cultura dell’energia”

L’8-9 NOVEMBRE A MILANO SI SVOLGE L’IAB FORUM 2023, LA KERMESSE SULL’INNOVAZIONE DIGITALE: “IL TEMA È REGENERATION”

Il tema scelto per lo Iab Forum 2023 è “Regeneration”: la kermesse di riferimento per il settore del marketing e dell’innovazione digitale si è data appuntamento all’Allianz MiCo di Milano l’8-9 novembre 2023, con partecipanti diverse figure di spicco del settore, inspiring leader e aziende impegnate nell’innovazione. Con “Regeneration” la sfida lanciata quest’anno è quella di compiere un passo in più rispetto a quanto fissato nel Forum 2022 dedicato alla “Decodifica del cambiamento”.

I dibattiti e gli ospiti dell’edizione 2023 guidano il pubblico nella lettura della “Regeneration” in corso, con talk trasversali, approfondimenti e workshop uniti dal fil rouge dell’innovazione digitale, ma non solo. All’interno della due giorni di fiera si sviluppano riflessioni anche sui nuovi linguaggi, sui rischi e opportunità legate all’Intelligenza Artificiale, sul tema sempre vivo della sostenibilità e sull’inclusione. All’interno dello Iab Forum 2023, per provare a capire come poter operare in modo efficace in un contesto in continua evoluzione, si è tenuta la tavola rotonda “Cambiare, agire e comunicare. In modo nuovo”. Partendo dalle principali evidenze dell’ osservatorio EY ‘Purposeful Growth’ – illustrate da Giacomo Giacobelli (Europe West Customer & Growth leader EY) – si è parlato poi delle nuove sfide di business, nuovi codici e nuovi stili, con l’apporto anche di Andrea Fontana, Presidente di Storyfactory.

IAB FORUM 2023, IL COMMENTO DI MANDRAFFINO (ENI) “COSÌ SI FA CULTURA DELL’ENERGIA”

Alla tavola rotonda ha partecipato anche Erika Mandraffino, Director Comunicazione Esterna di Eni, che ha raccontato l’evoluzione della comunicazione digitale cercando di fare cultura dell’energia. «Le persone oggi si aspettano dalle aziende non soltanto narrazioni valoriali, ma anche fatti concreti e soprattutto relazioni, relazioni basate sulla fiducia. Nella nostra comunicazione stiamo utilizzando tutte le possibilità che il digitale ci offre proprio per creare queste comunicazioni», sottolinea Mandraffino dalla fiera milanese.

La Director Comunicazione Esterna di Eni illustra due esempi concreti sulla cultura digitale ed energetica: il primo riguarda l’advocacy, dove si cerca di coinvolgere il più possibile le persone di Eni «a partire dal top management, ma anche tutti i colleghi, nel utilizzare e raccontare le proprie esperienze aziendali sui propri social». In questo modo Eni ritiene che si possa dare un valore aggiunto enorme in quanto «il racconto si basa non soltanto sui successi dell’azienda, ma anche proprio su quei valori che ci fanno scegliere ogni giorno di lavorare in Eni». Il secondo esempio riguarda le digital PR dove Eni cerca di trovare dei creators «che condividano i nostri valori e abbiano voglia di raccontare ai loro pubblici, alle loro community, storie di energia insieme a noi». Conclude Mandraffino: «tutto questo è il modo concreto in cui il digitale può aiutarci ad allargare le nostre audience e a fare cultura dell’energia».











