Iachini rimane alla Fiorentina?/ De Notaris: “Andrà via, può arrivare…” (esclusiva)

Alla vigilia della ripartenza del campionato della Serie A, ecco che in casa Viola già si pensa alla prossima stagione e ai cambiamenti da apportare nello spogliatoio, e in primi anche in panchina: i fan infatti si chiedono che Iachini rimarrà alla Fiorentina anche il prossimo anno o meno. Arrivato alla guida della formazione toscana nel dicembre 2019, fino ad ora il tecnico di Ascoli Piceno, tolta la sosta per l’emergenza sanitaria, ha raccolto risultati soddisfacenti, ma certo non eccezionali. Alla ripartenza del campionato dopo tutto la Fiorentina è ferma alla 13^ posizione della classifica, con solo 30 punti: facile dunque immaginare che il Patron Commisso voglia puntare a qualcosa di più nella prossima stagione, magari affidandosi a un allenatore diverso. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Iachini rimane alla Fiorentina? Credo che alla fine della stagione possa andar via, la Fiorentina potrebbe scegliere un tecnico più esperto.

Potrebbe essere Spalletti il prossimo tecnico della viola? Sarebbe una grande scelta, un arrivo importante per la viola, un tecnico di grande prestigio a cui affidarsi.

E un altro grande nome… Non lo so, non so sinceramente chi potrebbe arrivare, chi la Fiorentina potrebbe prendere.

O si potrebbe puntare su qualche giovane? Penso a De Zerbi, ma credo proprio che il Sassuolo non dovrebbe lasciarlo andar via.

E un allenatore straniero? In effetti la Fiorentina ha spesso scelto giocatori e allenatori stranieri, ha spesso puntato sul mercato estero in passato. Potrebbe farlo anche stavolta.

Magari potrebbe arrivare un allenatore come Emery… Lui è veramente un grande nome ma penso che non sia alla portata della formazione viola e poi vuole un ingaggio molto alto.

