IACOPO E ILARIA, FIGLI SABINA CIUFFINI/ Lei: “La fama di mia madre? Odiavo fare foto”

Si chiamano Iacopo e Ilaria i due figli di Sabina Ciuffini, ex showgirl, attrice e cantante nota soprattutto per il ruolo di valletta parlante all’interno del telequiz Rischiatutto in onda nei primi anni Settanta. Di Iacopo, quello che dovrebbe essere il suo primogenito, si conosce decisamente poco, come del resto si sa poco del marito Franco, imprenditore e padre dei ragazzi che ha sempre preferito vivere nell’ombra. Ilaria, per contro, ha seguito le orme della madre sulla strada della notorietà: tre anni fa è emersa grazie alle sue doti artistiche e in particolare musicali ben evidenti nel singolo 100 sorrisi con cui – sempre nel 2018 – ha preso parte al Festival di Sanremo nella sezione dedicata alle nuove proposte.

Iacopo e Ilaria sono i figli di Sabina Ciuffini

In un’intervista rilasciata a Different Magazine, nello stesso anno della sua partecipazione a Sanremo, Ilaria ha spiegato il senso del suo pseudonimo ‘Iosonoaria’: “Ho sempre sognato – dice – di muovermi liberamente come l’aria veloce e senza passaporto”. La passione per i viaggi l’ha ereditata forse da mamma Sabina, che come sappiamo è nata in Argentina per poi ritrasferirsi in Italia con i genitori, entrambi di qui. Ma l’influenza di Sabina non si è limitata a questo: “Da piccolissima – racconta Ilaria – mi facevano fare servizi fotografici e tuttora odio farmi fotografare! Un bell’handicap nella società dell’immagine virtuale! Per il resto adoro mia madre e non ho mai conosciuto una persona più con i piedi per terra di lei”. Sempre a proposito del suo essere un po’ girovaga, vivendo tra diversi posti nel mondo (Messico, Brasile, Stati Uniti e ovviamente Italia), la ragazza spiega di trovarlo molto arricchente: “Se tutti avessimo la possibilità di viaggiare non avremmo questo razzismo e questa intolleranza che dilagano. Dovrebbe far parte della vita di tutti”. Ciò che l’ha spinta a dedicarsi alla musica è stata quella che lei descrive come ‘una passione innata’: “La musica è un veicolo di gioia. Mi accende!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA