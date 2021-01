Iacopo Melio, nuovo ricovero per coronavirus/ “Ho ancora forti sintomi”

Nuovo ricovero in ospedale per Iacopo Melio dopo l’infezione da coronavirus. A renderlo noto è stato lo stesso consigliere toscano del Partito Democratico sui social network. Il 28enne si trova all’ospedale San Giuseppe di Empoli: in programma nuovi esami a causa dei forti sintomi avvertiti dal giovane scrittore.

«Sono tornato in ospedale. Faranno esami per capire alcune cose legate al Covid: continuo ad avere forti sintomi oltre ad una perdita di peso importante, che dovrò recuperare con tanto tempo e pazienza, attraverso anche nutrizione in vena. Finirà, prima o poi. Voi fate a modino», le parole di Iacopo Melio nel post pubblicato su Twitter.

IACOPO MELIO, NUOVO RICOVERO PER CORONAVIRUS

Come già evidenziato, questo è il secondo ricovero per Iacopo Melio. Il 28enne è risultato positivo al virus a dicembre e le sue condizioni di salute hanno spinto i sanitari ad optare per il ricovero precauzionale. Lo scorso 12 gennaio era tornato a casa in quarantena. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sul suo stato di salute, ma il dem può contare sull’affetto e sulla vicinanza di tantissime persone sul web.

Centinaia i messaggi di supporto destinati nelle ultime ore, così il gruppo dei Deputati del Partito Democratico: «Da mercoledì

Iacopo Melio è nuovamente ricoverato in ospedale. I sintomi del Covid persistono e ci vorrà tanta pazienza. Recupereremo questo tempo Iacopo, torneremo a discutere di idee e progetti. Tu continua a resistere!».

