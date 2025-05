Iago e Amanda Lecciso rispondono alle voci sulla coppia fake

Dopo essersi conosciuti e aver instaurato un bel rapporto nella casa del Grande Fratello Iago Garcia e Amanda Lecciso hanno continuato a frequentarsi lontano dai riflettori e, tra i due, è nato un sentimento. L’attore spagnolo e la sorella di Loredana Lecciso sono ormai una coppia a tutti gli effetti come testimoniano anche le foto pubblicate dal settimanale Chi in cui i due passeggiano abbracciati scambiandosi baci e sguardi complici. Iago Garcia e Amanda Lecciso hanno confermato la relazione anche ai microfoni di Caterina Balivo all’interno delle puntate de La volta buona.

Tuttavia, non mancano le voci secondo cui quella dell’attore spagnolo e della Lecciso sarebbe una “coppia fake”. A far sorgere i dubbi è stata Grazia Sambruna che ha sollevato dubbi sulla genuinità della coppia che, tuttavia, nelle scorse ore, ha risposto con una foto.

La foto di Iago e Amanda Lecciso per zittire il gossip

Con una foto in cui sono abbracciati mentre guardano il mare, Iago Garcia e Amanda Lecciso rispondono ai rumors che zittiscono con una didascalia eloquente. “La vastità…” aggiungendo l’emoticon di una faccia con gli occhiali da sole. Sotto la foto, sono tanti i commenti da parte dei followers ma quelli che spiccano sono quelli di Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi che promuovono la coppia. “Splendidi”, scrive Loredana Lecciso approvando la storia d’amore della sorella.

Più diretta, invece, è Jasmine Carrisi che scrive: “Io lo dicevo da settembre” a cui Amanda risponde così – “Abbiamo i nostri tempi”. La coppia, dunque, sembra sia stata già accolta in famiglia per la gioia, soprattutto, di Jasmine che ha sempre puntato sulla nascita di una storia d’amore tra la zia e l’attore spagnolo. Per Iago e Amanda, dunque, è in arrivo la prima estate da coppia?