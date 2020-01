Iago Falque al Genoa/ Calciomercato, accordo col Torino: visite mediche in corso

Genoa scatenato sul mercato: è fatta per Iago Falque, accordo raggiunto con il Torino per il ritorno dello spagnolo. Già in rossoblu dal 2014 al 2016, il fantasista sta sostenendo in questi minuti le visite mediche e l’ufficialità è attesa nel corso delle prossime ore. Reduce da una prima parte di stagione tra alti e bassi, anche a causa di alcuni problemi fisici, il classe 1990 ha deciso di ripartire da Marassi per aiutare la formazione di Davide Nicola a risalire la classifica. Dopo Perin, Behrami e Destro, il Grifone ha piazzato un altro importante colpo per il reparto avanzato. E non è finita qui…

Oltre a Iago Falque, in arrivo al Genoa anche Andrea Masiello: il centrale difensivo è stato prelevato dall’Atalanta e rimpolperà il pacchetto arretrato a disposizione di Nicola. A dare l’ufficialità del trasferimento è stato proprio l’ex Bari con un lungo post pubblicato su Instagram: «Non vi dimenticherò mai, ormai siete parte di me ed è come se Bergamo e la sua gente mi avessero adottato: questo è impagabile. Per adesso è un semplice arrivederci ma non un addio perché la mia volontà è che io e la mia famiglia un giorno torneremo e rimarremo a vivere qua per sempre. Vi voglio bene». Finita qui? Non proprio: trattativa in corso con la Fiorentina per il talentino Riccardo Sottil.

