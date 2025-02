Iago Garcia torna ad attaccare Shaila Gatta al Grande Fratello

Quella che è ormai diventata una guerra al Grande Fratello tra Shaila Gatta e Iago Garcia non accenna a placarsi. Nonostante le scuse in diretta – che la ballerina ritiene non veritiere – Shaila ha preferito rimanere del suo parere sull’attore spagnolo che, d’altronde, ha fatto lo stesso.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato attaccano Iago Garcia: "Voleva solo hype"/ "Non porta il buon esempio"

In un confessionale fatto dopo la diretta del Grande Fratello, Iago ha ribadito il suo pensiero sul comportamento di Shaila, aggiungendo nuove motivazioni al suo pensiero e spiegando, in primis, com’è nata la frase che tanto l’ha fatta infuriare. “Io con Shaila volevo dire ‘Abbassa la cresta’, però la mia padronanza dell’italiano a volte mi tradisce.”, ha spiegato l’attore, per poi chiarire: “Comunque non è una frase carina, mi sarei scusato ugualmente, perché non è carino.”

Grande Fratello, crisi insanabile tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta?/ Lei: “Ricadi negli stessi errori”

“Shaila sta perdendo la sua parte migliore per il gioco”

Secondo l’attore de Il Segreto, Shaila Gatta avrebbe subito l’influenza del fidanzato Lorenzo Spolverato e, soprattutto, del gioco del Grande Fratello. “Lei è cambiata, non è la stessa persona che è arrivata in questo programma cinque mesi fa, e non è cambiata in meglio secondo me. – ha spiegato Iago, per poi lanciare la stoccata finale – Per avere successo nel programma, sta perdendo la sua parte migliore.” Quel che è certo, è che questa ‘rivalità ha spaccato in due la Casa del Grande Fratello, tra chi si trova d’accordo con le accuse di maschilismo lanciate da Shaila a Iago e chi, invece, lo difende, trovando queste parole eccessive e non veritiere. Resta, comunque, un argomento molto caldo nella Casa del Grande Fratello, del quale sicuramente si tornerà a parlare anche nel corso della prossima diretta con Alfonso Signorini.