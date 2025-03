Che tra Iago Garcia e Lorenzo Spolverato non ci sia mai stata troppa simpatia, non è una novità. Ma il bell’attore spagnolo continua a sparare a zero su di lui anche fuori dalla casa del Grande Fratello. In un’intervista a LolloMagazine.it, l’ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini ha detto la sua sul modello milanese, soprattutto dopo che gli è stato fatto presente che nelle ultime settimane il diretto interessato è stato a rischio squalifica.

Da quando è iniziato il Grande Fratello Lorenzo Spolverato è stato sempre in bilico per via del suo comportamento che spesso ha portato i fan a chiedere agli autori di prendere seri provvedimenti nei suoi confronti. Eppure, nulla è mai stato fatto tanto da far girare l’ipotesi che l’ex fidanzato di Shaila Gatta sia in realtà “protetto” per via dello share che genera la sua presenza nel reality. Iago Garcia, però, ha rotto il silenzio spiegando quello che pensa davvero di lui: “Lorenzo non andrà lontano senza educazione, valori e sotto la pressione di un’ambizione smisurata…”. Ma non è finita qui! L’intervistatore gli ha fatto poi alcune domande sulla relazione con Shaila Gatta. Andiamo a scoprire cos’ha risposto.

Iago Garcia: “Ecco chi deve essere il finalista del Grande Fratello secondo me”

“Al di fuori dureranno?” chiede Lollo Magazine a Iago Garcia. L’attore ha voluto precisare che ormai Shaila e Lorenzo si sono lasciati, poi rilancia con una domanda pungente: “La domanda migliore sarebbe: ‘Hanno mai veramente creduto nel loro amore o conoscevano semplicemente le dinamiche di Grande Fratello e si sono lasciati trasportare?’. Insomma, Iago Garcia ha le idee chiare sull’ex coppia, convinto forse che abbiano fatto tutto per le telecamere e per le clip. Con la sua tipica franchezza, Iago Garcia ha rivelato poi quello che pensa dei tre finalisti, affermando che il Grande Fratello non è affatto un contesto meritocratico. Secondo lui, il finalista doveva essere il famoso “bollitore” di Helena Prestes…