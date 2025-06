Iago Garcia e Amanda Lecciso, per la prima volta insieme a La Volta Buona, si sono raccontati nel merito del loro giovane amore.

Quante coppie abbiamo visto nascere sotto la lente d’ingrandimento del Grande Fratello, poche – se non rare – sono invece quelle postume. Possiamo dunque dire che Amanda Lecciso e Iago Garcia sono l’eccezione che conferma la regola; un amore sbocciato solo quando i riflettori si sono spenti e dopo essersi pizzicati a colpi di nomination durante il percorso nel reality. Per la prima volta, oggi sono stati ospiti insieme a La Volta Buona di Caterina Balivo per raccontare genesi e quotidianità del loro amore.

Amanda Lecciso e Iago Garcia, come prima cosa, hanno sottolineato l’emozione di ritrovarsi l’uno al fianco dell’altro nel salotto di Caterina Balivo ed è stato poi l’attore spagnolo a rompere il ghiaccio con una velata dichiarazione d’amore: “Sono tornato in Italia dopo 224 giorni, la mia assenza più lunga e devo dire che mi è mancata davvero tanto”. Brillano gli occhi della sorella di Loredana Lecciso, che aggiunge con ironia: “E pensare che ha già conosciuto uno dei miei lati più fastidiosi, quando ho l’influenza sono insopportabile!”.

Amanda Lecciso e Iago Garcia a La Volta Buona, l’attore: “Mi mancava già quando ho lasciato il Grande Fratello…”

Toni più seri successivamente quando Iago Garcia rivela, dal suo punto di vista, quando è scattato l’amore per Amanda Lecciso. “Ci siamo innamorati soprattutto fuori dalla Casa, quando tutto si naturalizza. La mia fortuna è stata uscire e rientrare, lì ho capito che mi mancava. Mi sono sentito anche molto fiero del suo modo di comportarsi al Grande Fratello”. Sorriso smagliante da parte della sua dolce metà che rivela di non aver ancora avuto l’onore di conoscere la suocera – mamma di Iago Garcia – ma di aver ricevuto un simpatico messaggio: “La mamma? Ancora non l’ho conosciuta ma mi ha mandato un messaggio dicendomi che le sono sempre piaciuta, e poi: ‘Non capisco perchè hai nominato sempre mio figlio!’…”.