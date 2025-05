Qualche giorno fa è stata la volta di Amanda Lecciso; nel salotto de La Volta Buona, era stata incalzata a proposito di una delle liaison più chiacchierate tra gli amanti del gossip: quella con Iago Garcia. Oggi, proprio l’attore spagnolo, è arrivato nel salotto di Caterina Balivo e ovviamente non poteva non commentare le foto di coppia apparse proprio in queste ore sul settimanale Chi. “Le foto con Amanda Lecciso? Sì, stiamo insieme. Fidanzati? Forse sì, intanto ci stiamo conoscendo. La parola non è importante, la cosa essenziale sono le emozioni che si provano. Ci stiamo vivendo il rapporto”.

Un po’ ci gira intorno ma dalle sue parole emerge una verità inequivocabile; Iago Garcia e Amanda Lecciso sono nel pieno di una romantica liaison. Entrambi reduci dall’esperienza al Grande Fratello ma nella Casa non era scoccata la scintilla. Interviene sull’argomento anche Carmen Russo che, quasi prima di loro, aveva percepito un legame prossimo a sbocciare: “Lo avevamo capito subito, una sera siamo stati a cena tutti ed erano già una coppia… Anche se non parlavano, si capivano; grande feeling e alchimia”.

Iago Garcia: “Grande Fratello? Lì non provavo nulla per Amanda Lecciso, dovevo capire se non ero spinto dagli autori…”

Eppure, al Grande Fratello Iago Garcia era spesso accostato anche a Stefania Orlando: “Non provavo nulla lì dentro”, ha spiegato l’attore, sottolineando poi come nel reality ci sia quasi una propensione verso le storie d’amore a dispetto di quelli che invece erano i suoi intenti. “Neppure per Amanda, non era il contesto per innamorarsi”,

Arriva poi un commento piuttosto ambiguo e forse allusivo di Iago Garcia a proposito non solo della liaison nata dopo l’esperienza nel reality ma in generale sulla gestione degli amori al Grande Fratello: “Chiusa quella porta capisci se non sei spinto in qualche modo dagli autori”, queste le parole dell’attore volte a spiegare come mai solo dopo il programma si sia reso conto della realtà dei suoi sentimenti per Amanda Lecciso. Non passa inosservato l’accenno alla ‘spinta degli autori’, c’era qualcuno che forse ‘pressava’ affinchè la liaison sbocciasse proprio nella Casa più spiata d’Italia?

