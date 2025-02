Accesa lite in studio al Grande Fratello tra Iago Garcia e Shaila Gatta: volano parole pesanti

Scontro di fuoco quello andato in diretta e dallo studio del Grande Fratello nel corso dell’ultima puntata. Alfonso Signorini ha deciso di mettere Shaila Gatta e Iago Garcia a confronto, dopo le pesanti accuse che si sono lanciati l’un l’altro nel corso della settimana trascorsa. L’attore spagnolo, oltre ad avere definito Shaila ‘volgare’, ha espresso tutte le sue perplessità sulla sua storia con Lorenzo, dichiarando: “Sono accaniti col gioco e nella ricerca della vittoria finale, pensano a quello più che all’amore. Vedremo fuori la longevità di questo amore, credo si faranno male a vicenda”.

Dal suo canto, Shaila Gatta ha usato parole altrettanto pesanti nei confronti di Iago: “È cattivo, maleducato con le donne. Mi sono sentita umiliata. Se vuoi predicare l’insegnamento ai giovani, io sono molto aperta a imparare. Se tu vuoi insegnare dovresti però imparare a dare l’esempio. Hai detto tante cose brutte. ‘Abbassa la testa’ lo trovo antiquato e maschilista.”

Iago contro Shaila: “Io maleducato? Lorenzo ha detto di peggio e ci stai insieme!”

Iago si è scusato per la frase in questione, ribadendo al contempo il suo pensiero su Shaila: “Se io devo fare un’analisi di te, io trovo 100 differenze in te tra l’inizio e ora. Trovo che hai perso l’educazione, viene prima anche della naturalezza di un comportamento, altrimenti non ci sarebbe civiltà. Purtroppo l’influenza di Lorenzo non ti fa bene, e do ragione a tua madre, non ti riconosco! Poi te la prendi per la mia frase, Lorenzo ti ha detto mille cose peggiori e ci stai insieme!” Fiume di applausi per Iago proprio su quest’ultima frase.