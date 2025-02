Scintille tra Alfonso D’Apice e Iago Garcia al Grande Fratello. Tutto è iniziato da una semplice discussione a cena, durante la quale gli inquilini hanno riflettuto sul tema delle finzioni. La prima a parlare è stata Stefania Orlando, la quale crede che sia molto difficile sostenere per troppo tempo una bugia. “È difficile mentire su qualcosa che qualcuno ti dice di raccontare”, ha spiegato. Iago si è detto d’accordo con l’amica, commentando: “La verità esce in superficie come fosse olio. Lo vedi già a scuola. Se dici una bugia, i tuoi genitori se ne accorgono”. A quel punto, è intervenuto Alfonso, che ha chiesto ironicamente: “Quindi tu sei un mio genitore?”.

Ma, Iago non ha risposto con altrettanta ironia, lasciandosi andare ad una frase che ha scatenato il caos. “Per fortuna no”, ha replicato l’attore spagnolo, facendo calare il gelo. “Menomale no, hai ragione. Non potresti mai esserlo. Mio padre è mille volte meglio di te, ti batte mille a zero”, ha detto il giovane napoletano, prima di alzarsi di scatto e lasciare la tavola. La provocazione dell’ex volto de Il Segreto ha colpito particolarmente Alfonso dato che, a soli 12 anni, ha perso suo padre. “Stai zitto”, ha esclamato D’Apice mentre andava in camera da letto.

Alfonso D’Apice sbotta contro Iago Garcia al Grande Fratello: cos’è successo

A quel punto, Alfonso D’Apice è stato raggiunto in camera dai suoi amici Giglio, Javier Martinez e Zeudi Di Palma. Gli inquilini hanno cercato di consolarlo, incitandolo a calmarsi. “Cosa ti ha dato fastidio? Non voglio difenderlo, ma non ti voleva mancare di rispetto”, ha spiegato Javier. Successivamente, è arrivata anche Shaila Gatta che, pur non provando simpatia per Iago, ha preso sorprendentemente le sue difese. “Questa volta, te lo dico io, non ha fatto niente. Gliel’hai servita tu, lui ti ha risposto con una battuta, ma non ti ha offeso. Te lo dico io che lo detesto”, ha detto la ballerina.

“Lui manca di rispetto a tante persone. So che è una persona che non è che gli scappa una parola casualmente, quindi m’infastidisce ancora di più”, ha detto Alfonso. Nonostante le rassicurazioni dei coinquilini, il gieffino continua a vedere malizia nelle risposte di Iago, soprattutto perché consapevole della sua situazione familiare. Dal canto suo, lo spagnolo non crede di aver detto nulla di offensivo e continua a mostrarsi sicuro della sua buona fede. I due concorrenti si affronteranno nella prossima puntata del Grande Fratello? Non resta che attendere per scoprirlo.