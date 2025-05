Dopo Amanda Lecciso, Caterina Balivo ha ospitato a La Volta Buona Iago Garcia. La sorella di Loredana Lecciso ed ex gieffina è stata ospite la scorsa settimana e ha parlato proprio del rapporto nato con l’attore spagnolo dopo la partecipazione al Grande Fratello. Si parla, infatti, di flirt in corso per i due, ma Amanda ha prenato un po’ le indiscrezioni, svelando la partenza di Iago per la Spagna alcuni giorni fa, viaggio dal quale non è ancora tornato.

E infatti è proprio da Madrid che Iago Garcia si è collegato con Caterina Balivo, per dare la sua versione dei fatti sul rapporto che c’è oggi con Amanda Lecciso. “Ci stiamo conoscendo e vedremo”, ha detto lei qualche giorno fa su Rai 1, parole meno entusiaste di quelle usate dall’attore alla stessa domanda.

Iago Garcia: “Ecco come sta andando la conoscenza tra me e Amanda Lecciso”

“Sono tornato in Spagna perché avevo impegni importanti.” ha esordito Iago Garcia, chiarendo dunque di non essere ‘scappato’ in Spagna, come scherzosamente dichiarato da Amanda Lecciso. E, a proposito del loro rapporto, ha poi aggiunto: “Con Amanda mi sto trovando molto bene, ci stiamo conoscendo fuori da un contesto che non era per noi e per creare una coppia, noi avevamo bisogno di privacy, anche vista la nostra età”. Garcia ha perciò concluso: “Ci stiamo conoscendo e stiamo alla grande, è sorprendente perché nessuno di noi se lo aspettava. Stiamo davvero bene. Credo di tornare in Italia questo mercoledì, magari ne parleremo meglio da vicino”, ha promesso poi a Caterina Balivo. E noi restiamo in attesa dei prossimi particolari su questa storia.