Iago Garcia critica Jessica Morlacchi al Grande Fratello: “Non ha grande empatia“

Al Grande Fratello Alfonso Signorini mette a confronto due concorrenti che non hanno mai dimostrato grossa affinità nella Casa: Iago Garcia e Jessica Morlacchi. Tra i due non ci sono mai stati effettivi litigi, eppure c’è un distacco non indifferente che la cantante cerca così di motivare: “Sicuramente non punterei mai una relazione con un uomo come te perché so già che siamo molto incompatibili, quindi non potrebbe mai avere un seguito“.

L’attore, dal suo punto di vista, spiega di non avere nulla contro di lei pur riconoscendo da parte sua una mancanza di empatia: “Io voglio bene a Jessica, non penso però che sia una cosa reciproca perché mi hai nominata 5 volte. Mi sembra che non hai una grande empatia e a volte fai fatica a riconoscere le persone che ti vogliono bene“.

Jessica Morlacchi: “Siamo diversi, non mi sei antipatico ma…“

Iago Garcia, durante il confronto con Jessica Morlacchi al Grande Fratello sviluppato su toni molto pacifici, ritiene che la concorrente non si sia messa in gioco appieno: “Tu non hai dato il 100% in questa Casa secondo me: quello che fai è dormire e giocare a briscola e a volte chiacchierare con altre persone, con me no. Non mi hai parlato nemmeno dopo le nomination, non c’è stato modo e non so come mai“. La cantante a quel punto spiega il motivo: “Siamo molto diversi. Anche io non è che ti voglio bene ma non ti voglio neanche male: tu non mi sei antipatico e non ho nulla contro di te, però qua c’è una nomination da fare“.

Iago però la attacca sul fattore nomination: “Non hai interesse ad ampliare i tuoi orizzonti, quella era la mia critica messa nella clip. Da quel momento ti è stato molto comodo nominarmi sempre, perché non sono una persona rancorosa e non ricambio le nomination. Per me puoi essere più coraggiosa e affrontare altre persone che nella Casa, forse, non ti fanno neanche piacere“.