Iago Garcia e Amanda Lecciso innamorati dopo il Grande Fratello?

Chi se lo aspettava che dopo il Grande Fratello sarebbe nata una nuova coppia? Piano a parlare, per ora non è ancora ufficializzata la storia d’amore ma sembrerebbe che Iago Garcia e Amanda Lecciso si stiano frequentando. Le loro vite si sono incontrate per la prima volta nel reality di Alfonso Signorini e da subito si sono resi conto di essere l’uno attratto dall’altra, anche se inizialmente si sperava in una liaison tra il bell’attore e Stefania Orlando. Ad ogni modo, Iago Garcia e Amanda Lecciso sono stati visti insieme nella Capitale.

A fare la “spia” è stata proprio Stefania Orlando che ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostrava di trovarsi con i due ex gieffini. A mettere la ciliegina sulla torta è stata la frase che ha detto la conduttrice: “Vi amo, amatevi”. Cos’avrà voluto dire Stefania Orlando? Iago Garcia e Amanda Lecciso sono una nuova coppia? Dal video sui social appaiono effettivamente coinvolti, tra risatine e sguardi di intesa, come se fuori dal Grande Fratello fosse scoppiata davvero la passione. Eppure, quando entrambi erano concorrenti del reality, Amanda non aveva mai mostrato interesse nei confronti dell’attore spagnolo.

Iago Garcia, l’ipotesi dei fan sull’incontro con Amanda Lecciso

Di certo i fan del Grande Fratello non aspettano altro di vedere Iago Garcia fidanzato. Se inizialmente ci si aspettava una storia d’amore con Stefania Orlando, oggi le carte in tavola si sono completamente ribaltate. Sono stati vani i tentativi da parte degli autori del reality di organizzare loro una cena romantica e “aiutarli” a instaurare un rapporto amoroso. Anzi, entrambi avevano sempre tenuto a precisare di non voler cadere nella “trappola” del Grande Fratello. Per quanto riguarda Amanda Lecciso e Iago Garcia, invece, gli utenti su X sono eccitatissimi dall’idea di poterli vedere insieme, anche se giunge un sospetto. Tra i fan spunta chi è convinto che i tre si siano visti solo per provare un balletto per la finale del programma insieme a Enzo Paolo Turchi. Dunque non c’è ancora la certezza che i due si stiano frequentando o meno in modo “amoroso”. Vi aggiorniamo presto!

