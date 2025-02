Iago Garcia e Mattia Fumagalli: il difficile passato dei concorrenti del Grande Fratello

Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello, Mattia Fumagalli è quello che sta provando ad integrarsi sempre di più nel gruppo dei veterani che vivono nella casa più spiata d’Italia da ormai cinque mesi. Mattia ama trascorrere il tempo soprattutto con Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi in compagnia delle quali riesce a ridere e scherzare. Tuttavia, nelle scorse ore, Mattia ha trovato anche il tempo di condividere una parte della sua vita davvero dolorosa. Mattia ha così confessato a Jessica e Pamela alcuni episodi di omofobia subiti quando era un ragazzino che lo hanno portato ad avere pensieri brutti sulla propria vitaa.

Grande Fratello, "Helena Prestes? Ecco perché non vincerà": parla Carlotta Dell'Isola/ "Eccessiva ma buona"

Un dettaglio doloroso che il maestro di sci condivide con Iago Garcia il quale avrebbe, a sua volta, avuto lo stesso pensiero avendo subito, in passato, episodi di bullismo, come ha raccontato lui stesso a Mattia.

Mattia Fumagalli e le confessioni sul passato

“Ho subito molte cose non belle, come quando mi prendevano a calci e mi urlavano ‘tu non devi stare qui’. Ovviamente questo mi toccava molto e non capivo che cosa di sbagliato ci fosse in me. Quindi quando sento racconti di questo tipo e confessioni drammatiche come quella di Iago io soffro. Sì Iago, che ha raccontato che voleva mettere fine alla sua vita. Io mi sono ritrovato molto in quello che ha detto. Poi sono cose che ho superato grazie ai miei cari, ma anche grazie allo sport che per me è importante“. E’ questo il doloroso racconto fatto da Mattia Fumagalli a Pamela e Jessica.

Lorenzo Spolverato svela il suo piano al Grande Fratello: "Iago fuori per primo, poi..."/ I suoi tre nemici

La Petrarolo, poi, parlando di quanto accaduto a Iago, ha raccontato che l’attore spagnolo ha avuto pensieri negativi sulla propria vita quando aveva solo 12 anni a causa del bullismo subito a scuola.