Iago Garcia e Stefania Orlando sono una coppia o tra loro c’è solo un’amicizia al Grande Fratello?

La coppia-non coppia composta da Iago Garcia e Stefania Orlando sta facendo impazzire molti telespettatori del Grande Fratello. Questo legame inaspettato, che nelle ultime settimane è diventato sempre più forte, sta alimentando la curiosità di tanti, che cercano però di capire se, effettivamente, tra i due c’è un sentimento reale, che può diventare una relazione, o si tratta soltanto di un’amicizia che gioca un po’ sul flirt, anche a favore di gioco.

Se inizialmente la situazione sembrava propendere per questa seconda possibilità, negli ultimi giorni le cose sono cambiate soprattutto in seguito ad una notte trascorsa insieme in tugurio e ad un bacio scattato poi in Casa, seppur per gioco. È chiaro, tuttavia, che da parte di entrambi c’è un interesse, probabilmente più forte da parte di Stefania, che è però frenato forte a causa delle telecamere.

Iago e Stefania frenati dalle telecamere? Tra loro un bacio di notte, poi…

Il bacio visto in salone, che i due si sono dati pubblicamente, non è però l’unico scattato tra i due. È stata Stefania Orlando a rivelare che Iago l’ha baciata a stampo anche di notte, senza tuttavia andare oltre questo casto gesto: “Non ha fatto altro nel letto, è rispettoso. – ha rivelato – Io non ho dato nessun ‘la’, nessuno ha fatto quel passo in più.” Una sensazione che Stefania ha interpretato come la mancanza di una vera e propria scintilla tra loro. Eppure, gli ultimi filmati andati in onda li mostrano sempre insieme e in momenti in cui il contatto fisico – tra abbracci e massaggi – non manca mai. È, dunque, davvero solo un’amicizia o è un possibile amore frenato dalle telecamere? Un chiarimento che certamente arriverà nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, visto che un blocco della puntata sarà dedicato proprio a loro.