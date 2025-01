Durante la diretta del Grande Fratello di giovedì 30 gennaio 2025, Stefania Orlando e Iago Garcia sono stati protagonisti di uno spezzone che ha fatto pensare a molti di una possibile nuova coppia nel reality. A punzecchiare entrambi è stato Alfonso Signorini, che ha fatto vedere alcune clip in cui salta all’occhio la complicità dei due che nella casa si sostengono sempre e si sono trovati con una bella affinità mentale. Il conduttore ha cercato di capire se tra l’attore e l’opinionista ci fosse più di una semplice amicizia.

Come ha fatto? Innanzitutto ha invitato Iago Garcia in confessionale per poi procedere ad una sorta di interrogatorio: “Ma, quindi, alla fine, te gusta Stefania?”, gli ha chiesto, e lui non ha negato. Anzi, ha sottolineato quanto in queste settimane nella casa i due abbiano creato una bellissima amicizia e una grande connessione che li porta spesso a chiacchierare molto su qualsiasi argomento. Oltretutto, Signorini ha cercato di capire quale fosse la situazione sentimentale dell’attore, che ha prontamente risposto dicendo di non provare un vero sentimento per qualcuno da ormai tantissimo tempo.

Al Grande Fratello, Iago Garcia ha ammesso di avere una bella connessione mentale con Stefania Orlando. Sin da subito è apparsa palese la loro affinità e Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro. Iago ha commentato senza escludere la possibilità che con Stefania Orlando possa nascere qualcosa, e ad un certo punto il conduttore, che ieri sera ha portato avanti la puntata con la febbre alta, ha invitato in confessionale anche l’opinionista stessa, non soddisfatto della risposta dell’attore. “Però certo che siete tremendi voi”, ha commentato Stefania Orlando rivolgendosi agli autori.

Poi ha continuato, dicendo di essere lusingata dalle parole di Iago Garcia ma che sia lui che lei si imbarazzano molto quando si creano queste situazioni pubbliche e quindi rischiano di allontanarsi. Stefania Orlando si è anche espressa su come vedrebbe il loro futuro insieme nella casa, e ha detto che per adesso si sta creando una bella amicizia, ma che ancora non sa dove questo rapporto potrà portarli. Intanto Iago Garcia sembrava essere completamente d’accordo con lei, e quando sono usciti dal confessionale per tornare dagli altri inquilini si sono ripromessi di non allontanarsi: “Non ci divideranno, promettimelo“.