Iago Garcia e la previsione sul vincitore del Grande Fratello

Iago Garcia, dopo essere stato eliminato e rientrato nuovamente grazie al ripescaggio, ha dovuto lasciare nuovamente la casa del Grande Fratello dopo aver perso la sfida al televoto per l’eliminazione. L’attore spagnolo, nonostasnte sia ormai fuori dal reality, continua a seguire tutto ciò che accade in casa come testimonia il commento contro Lorenzo Spolverato. Alla luce dell’esperienza maturata nella casa del Grande Fratello, Iago Garcia ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni svelando anche il nome di chi vorrebbe come vincitore del Grande Fratello.

“Il Grande Fratello non è un contesto olimpico, non è meritocratico” (…) “Chi vorrei vincesse? Uno fra Javier, Tommaso, Helena o Stefania…“, le parole di Garcia che, poi, ha svelato con chi è nata una vera amicizia – “Con Luca Calvani, Enzo Paolo Turchi, Stefania Orlando, Amanda Lecciso, Maxime Mbanda, Federico Chimirri e naturalmente con Tommaso Franchi“.

Iago Garcia contro Lorenzo Spolverato

Iago Garcia e Lorenzo Spolverato non sono mai andati d’accordo e, per tutto il periodo della convivenza forzata nella casa del Grande Fratello, sono stati due acerrimi nemici. Ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni, Garcia ha parlato proprio di Lorenzo lasciandosi andare ad una previsione per il futuro: “Non è mio compito valutare la squalifica. Tuttavia, dal mio punto di vista, Lorenzo non andrà lontano senza educazione, valori e sotto la pressione di un’ambizione smisurata“.

Sulla storia, poi, tra Lorenzo e Shaila Gatta ha aggiunto: “Se Lorenzo e Shaila dureranno fuori? Non stanno più insieme, credo… La domanda migliore sarebbe: hanno mai veramente creduto nel loro amore o conoscevano semplicemente le dinamiche di Grande Fratello e si sono lasciati trasportare?“

