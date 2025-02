Jessica Morlacchi delusa dalle critiche di Iago Garcia al Grande Fratello

Il primo tema caldo del Grande Fratello, nella nuova puntata in onda questa sera, riguarda i recenti contrasti tra Jessica Morlacchi e Iago Garcia. L’attore spagnolo ha speso diverse critiche nei confronti della coinquilina, sostenendo che non abbia mai letto un libro o visto un film e che ricerchi il litigio facile in Casa, puntando alla visibilità televisiva. Parole che spiazzano la cantante: “Mi coglie impreparata, da Iago non me lo aspettavo, anzi. Però se lo pensa va bene così. Il litigio c’è quando è sano, non è che posso litigare gratuitamente, se non ho un motivo non sono scontrosa“.

Iago così spiega il suo punto di vista: “Io oggi ho parlato con lei e l’ho spronata a fare lezioni di canto e dare di più“. Jessica però commenta amaramente: “Tu credi che io sia qui per cercare solo il litigio e che oltre non ci sia niente? Mi spiace che ne hai parlato con Stefania, che nemmeno conosci, e non sia venuto a parlarne con me“. Lui, dal canto suo, spiega di non vederla così attiva e partecipe nella Casa: “Non ti mostri tanto e mi piacerebbe conoscere più di te. Sei una persona che vedo solo in puntata, nel quotidiano no, neanche nelle attività domestiche“.

Stefania Orlando chiarisce con Jessica Morlacchi: “È stata accogliente“

Jessica Morlacchi è spiazzata e non si capacita di queste critiche ricevute da Iago Garcia al Grande Fratello: “Io e te siamo sempre stati molto distanti all’inizio, poi c’era stata una confidenza. Io te lo dico: come tu mi dici che ho letto solo un libro, ti dico anche che se a volte mi vedi distante è perché so che con te si parla di cose molto forti e io vorrei solo leggerezza“.

Si passa poi alle critiche di Stefania Orlando alla cantante, maturate dopo le nomination della scorsa puntata. Le due coinquiline alla fine si sono chiarite negli scorsi giorni, come spiegato dalla Orlando: “Io ho cercato un confronto con lei e devo dire che lei è stata molto accogliente, ci siamo dette quello che pensavamo. Le ho detto che avevo trovato un muro di fronte a me, le ho anche spiegato il motivo della nomination, quindi non abbiamo trovato punti di scontro in questo chiarimento, e penso sia stato costruttivo“.

