“Iago Garcia ha lasciato la fidanzata Eleonora Puglia”/ Lei sbotta “Un anno fa e…”

La storia d’amore tra l’attore Iago Garcia, tra i protagonisti dell’amata soap opera spagnola Il Segreto, e la ballerina Eleonora Puglia, dopo cinque anni è terminata. Iago Garcia, oltre ad essere conosciuto nella fiction, si era fatto amare anche per la sua partecipazione all’undicesima edizione di Ballando con le Stelle che aveva vinto. Per amore di Eleonora si era poi trasferito nella Capitale. Una storia, la loro, che aveva fatto sognare nonostante i 17 anni di età di differenza ma che purtroppo è giunta al capolinea.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate sul web, di recente l’attore Iago Garcia era tornato nel suo paese di origine, la Spagna, ed avrebbe lasciato la sua fidanzata. E così, dopo aver preso parte di fiction e film per il cinema in Italia, ed aver fatto sognare apparendo felice e innamorato accanto alla ballerina Eleonora Puglia, anche sui social sarebbero sparite le loro foto di coppia, confermando in qualche modo i rumors sul loro conto.

Nelle ultime ore, tuttavia, come riferisce il portale di gossip IsaeChia.it, proprio la ballerina italiana Eleonora Puglia ha voluto mettere i classici puntini sulle “i” e fare delle doverose precisazioni sul suo profilo Facebook rispetto alle indiscrezioni sulla sua vita privata. La giovane ha confermato la fine della storia d’amore con Iago Garcia ma ha precisato non solo che ciò sarebbe accaduto un anno fa ma anche non da parte dell’ex vincitore di Ballando con le Stelle.

Eleonora Puglia sarebbe venuta a conoscenza di un articolo sul suo conto diventato virale e ha voluto fare delle precisazioni: “Ora visto che mi sono sempre tenuta alla larga dal gossip, voglio continuare a farlo. Tuttavia, ci tengo a precisare, giusto per rimanere elegante, che la nostra storia è terminata un anno fa e per volontà di entrambi. Grazie per l’interesse. In merito non rilascerò alcuna dichiarazione”. La ballerina, dunque, è stata più che chiara nel voler restare ben lontana dal gossip ma al tempo stesso ha ritenuto necessario evidenziare come siano realmente andate le cose.

