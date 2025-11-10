Iago Garcia ha una fidanzata? Vita privata dell'attore, dall'ex fidanzata Eleonora Puglia alla rottura con Amanda Lecciso dopo pochi mesi di relazione

Iago Garcia e la vita privata: chi è l’ex fidanzata Eleonora Puglia

Oggi pomeriggio, lunedì 10 novembre 2025, va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona con Caterina Balivo e sono tanti gli ospiti nel salotto della conduttrice, tra cui Iago Garcia. L’attore spagnolo ed ex concorrente del Grande Fratello torna a raccontarsi sotto i riflettori televisivi, dopo l’addio all’ex fidanzata Amanda Lecciso conosciuta proprio nella Casa più spiata d’Italia.

Ma che cosa sappiamo in merito alla sua vita privata? Per gli appassionati della cronaca rosa, c’è da sapere che in passato Iago Garcia ha avuto un’ex fidanzata storica, Eleonora Puglia, con cui ha intrecciato una lunga storia d’amore. Lui attore spagnolo, lei attrice e modella, hanno iniziato la loro relazione nel 2015 quando emersero le prime immagini di coppia. La relazione tuttavia, dopo un lungo amore, si è conclusa dopo circa 7 anni quando è arrivata la rottura.

Iago Garcia ha una fidanzata dopo la rottura con Amanda Lecciso?

Sempre in merito alla vita privata di Iago Garcia, l’attore spagnolo è tornato sotto i riflettori lo scorso anno per via della sua partecipazione al Grande Fratello. Nella Casa ha inizialmente creato un feeling non indifferente con Stefania Orlando, che molti pensavano e speravano sarebbe sfociato in una storia d’amore, ma alla fine tra i due non è effettivamente scoccata la scintilla.

Il reality di Canale 5 si rivelò comunque per lui galeotto poiché, dopo la fine della trasmissione, l’attore approfondì la conoscenza con un’altra ex gieffina, Amanda Lecciso. La coppia si è fidanzata ed è stata insieme per diversi mesi, sino all’annuncio della definitiva rottura arrivato la scorsa estate da parte della sorella di Loredana Lecciso, che al Messaggero ha rivelato: “Ci siamo lasciati. Purtroppo la nostra relazione non ha retto alla distanza. Io ho mille impegni qui in Puglia, lui in Spagna“.

Una relazione che si è comunque conclusa pacificamente, senza odio né rancori, ma semplicemente perché non è riuscita a reggere alla distanza. Ora Iago Garcia è single o ha una nuova fidanzata? Dopo la precedente relazione non sono emersi nuovi gossip sull’ex gieffino, segno che il suo cuore, forse, è al momento sentimentalmente libero.