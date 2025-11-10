Iago Garcia, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, è tornato a parlare della rottura con Amanda Lecciso.

Sono trascorse diverse settimane ma una parte di pubblico, in particolare gli amanti delle vicende di cronaca rosa, ancora si domandano perchè Iago Garcia e Amanda Lecciso si sono lasciati. Il loro amore è sbocciato dopo l’esperienza condivisa al Grande Fratello Vip, precisamente la scorsa estate; dopo un breve periodo di frequentazione hanno però deciso di porre fine alla liaison come ampiamente raccontato anche dalla sorella di Loredana Lecciso. Quest’oggi, ospite a La Volta Buona, ci ha pensato Iago Garcia ad aggiungere ulteriori dettagli sui motivi della rottura.

Nulla di scabroso e soprattutto totale assenza di strascichi; come raccontato anche da Amanda Lecciso un po’ di tempo fa, la scelta di prendere strade diverse è stata non solo condivisa ma anche serena. Lo conferma appunto Iago Garcia oggi a La Volta Buona: “Cosa è successo? Non ho molto da aggiungere rispetto al racconto di Amanda. Il fatto è che veramente siamo più amici di prima, ci siamo frequentati e abbiamo capito che la storia non era possibile perchè apparteniamo a mondi diversi”.

Iago Garcia a La Volta Buona: “La rottura con Amanda Lecciso non è stata un trauma…”

Una confessione sincera e coerente quella di Iago Garcia a proposito della rottura con Amanda Lecciso. L’attore, nel salotto de La Volta Buona, ha però spiegato come il rapporto sia oggi quasi più intenso di prima seppur in una forma diversa dall’amore. Emerge infatti il racconto di un’amicizia solida a dispetto della liaison sfumata: “Alla fine non è stato un trauma perchè la nostra amicizia è cresciuta e ci troviamo molto bene. Parlo spesso con lei, anche questa mattina”. Con una breve battuta l’attore ha anche rivelato il suo attuale stato sentimentale dopo la rottura con Amanda Lecciso: “Se sono impegnato? No, attualmente sono single”.