Iago Garcia è finito nella bufera al Grande Fratello dopo una presunta frase decisamente fuori luogo. A riportare l’accaduto è stata Chiara Cainelli che ha parlato con Shaila Gatta della questione, indignata da quello che ha sentito. Mentre le due facevano due chiacchiere in giardino, la fidanzata di Alfonso non è riuscita a trattenere le sue perplessità accusando Iago Garcia di aver fatto impropriamente il nome di Hitler collegandolo a qualche concorrente del Grande Fratello.

Eliminato Grande Fratello, chi rischia di uscire?/ Tensioni dopo nomination: cosa dicono i sondaggi

Sembra che durante una conversazione, l’attore avrebbe detto queste parole: “Stefania diceva che voleva parlare con me…Prendilo con le pinze perchè devo farmela spiegare…Iago diceva: ‘Ma se tu vedi Hitler in mezzo al mare lo salveresti?‘”. Immediatamente i social hanno fatto diventare virale il video di Iago Garcia che pronuncia la frase scioccante e molti dei fan si sono detti sconvolti da quanto successo. Così come i telespettatori che hanno visto la clip da casa, anche Shaila Gatta non riusciva a credere alle sue orecchie: “Ma che dici?” ha chiesto la ballerina a Chiara Cainelli, ancora reduce dalla dolorosa eliminazione di Alfonso D’Apice dal gioco.

Pagelle Grande Fratello, 32a puntata/ Ciclone Anna Pettinelli, la fragilità di Iago e l'arroganza di Alfonso

Iago Garcia al centro della polemica, Shaila sconvolta: “A chi si riferiva con quella frase?”

“Te lo giuro alzo le mani…” ha continuato Chiara Cainelli raccontando a Shaila Gatta di aver sentito Iago Garcia pronunciare la frase su Hitler. Le due hanno poi discusso a lungo cercando di capire a chi si stesse riferendo l’attore, senza riuscire a darsi risposta. Secondo Chiara, sembra che Iago stesse parlando di lei o di Alfonso, ma non è ancora sicura di aver compreso le intenzioni di quella brutta battuta. “Se l’avesse mai detto…Ma ti sembra una cosa carina da dire?“, ha continuato l’ex Velina di Striscia la Notizia, ancora sotto choc.

Alfonso Signorini commosso dall'incontro tra Iago Garcia e la mamma al GF/ Buonamici: "Ti ero vicina"

“Quello proprio non si regola…Che cinismo…Paragonare qua dentro uno a Hitler sei fuori…”, ha continuato la fidanzata di Lorenzo Spolverato, alla quale si sono accodati tantissimi spettatori da casa che ogni giorno seguono con tanta attenzione il reality. Questi ultimi hanno chiesto un intervento di Alfonso Signorini per via delle parole pronunciate da Iago Garcia, anche se tra i fan qualcuno ha anche incolpato Chiara Cainelli di essere stata furba nel cercare di mettere in cattiva luce l’attore. Dove starà la verità? Il conduttore prenderà provvedimenti?