L’amore fa parte della vita di ognuno e anche nella casa del Grande Fratello Cupido è il benvenuto perché si sa che le coppie sono molto amate dal pubblico e di solito vanno più avanti nel gioco rispetto a coloro che rimangono con il cuore libero. Se poi la storia d’amore è tormentata al massimo meglio ancora. Iago Garcia non ha voluto cedere a queste facili dinamiche e con Stefania Orlando ha creato solo una bella storia d’amicizia.

“Stefania Orlando? C’è connessione intellettuale, una bella amicizia, e non sarebbe stato giusto perderla per una curiosità”, così ha parlato l’attore spagnolo in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Sicuramente una volta che l’esperienza del GF sarà finita anche per lei avranno modo di coltivarsi giorno per giorno senza mettersi alcun tipo di paletto.

Ma che tipo di donna cerca Iago Garcia, che ai tempi della soap spagnolo Il Segreto ha fatto impazzire il pubblico, tanto da vincere anche Ballando con le stelle? “Cerco una donna con cui stare tutta la vita” quindi con cui creare una famiglia. Non vorrebbe solo una compagna, ma anche una donna che abbia voglia di essere mamma. Non ha alcuna fretta, però, perché si sa che all’amore non bisogna mai mettere troppa fretta.

Per fortuna Iago – che si è sfogato contro Lorenzo – non è rimasto deluso da come si è conclusa la sua esperienza al Grande Fratello, d’altronde voleva solo vivere un’avventura insolita, conoscere delle belle persone e passare un po’ di tempo anche con i suoi stessi pensieri. Entrando da single, però, certi pensieri sulla sfera sentimentale se li è fatti anche se non avrebbe mai affrettato le cose, infatti ha preferito non creare alcun tipo di storia solo per il gusto di farlo. Ha creato una bell’amicizia anche con Luca Calvani che andrà presto a trovare a casa sua in Toscana e chissà cosa succederà quando Stefania Orlando uscirà dalla casa, magari come vincitrice.

