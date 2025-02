Iago Garcia si commuove al Grande Fratello ricordando suo padre Jesus: “È morto nel 2022”

Iago Garcia ha finalmente aperto le porte del suo cuore al Grande Fratello, parlando per la prima volta del suo privato, iniziando dal legame con suo padre, che oggi non c’è più. “Mio padre si chiamava Jesus ed è morto il 20 maggio 2022″, ha rivelato l’attore in un confessionale, svelando di un rapporto tanto bello quanto, durante la sua adolescenza, conflittuale.

“Quando ero adolescente avevamo un sacco di conflitti, tanti per gli studi ma molti anche per cavolate. – ha raccontato Iago – Io non lo capivo nel momento, bisognava capire anche il contesto, perché il mio papà è nato nel 1950, era un’altra mentalità, non si potevano permettere di soffrire, io non l’ho visto mai piangere per tutta la mia vita! A differenza della mia mamma che veniva da un’educazione, da un contesto economico migliore del mio papà Mio papà non aveva avuto l’occasione di studiare e gli era rimasta questa voglia di imparare, però a volte si dimenticava che si può imparare anche dai figli.”

Iago Garcia: “Mi manca la generosità e il sorriso di mio padre”

Iago Garcia si è definito un ‘adolescente ribelle’, che ha però trovato la strada per avere un buon rapporto con suo padre: “Sono stato io il primo a dire, nella mia famiglia, ‘ti voglio bene’. Non perché non ci fosse affetto, ma perché non si verbalizzava.

Mi manca la sua generosità, il suo sorriso… facevo delle passeggiate con lui in macchina e andavamo a scoprire dei posti insieme, mi piaceva un sacco! Quando queste persone mancano non puoi tornare indietro, è sempre una bella batosta!”, ha concluso al Grande Fratello.

