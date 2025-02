Iago Garcia è stato eliminato dal Grande Fratello durante la 34esima puntata del reality andata in onda lunedì 24 febbraio 2025. Nei mesi scorsi era già uscito dalla Casa più spiata d’Italia, ma qualche settimana fa aveva avuto l’opportunità di rientrare grazie al ripescaggio, tornando più agguerrito di prima. Difatti, ha sempre detto la sua senza peli sulla lingua, creandosi una lista di “nemici” dentro e fuori il reality. In particolare, il suo grande ‘rivale’ è stato Lorenzo Spolverato, mentre tra i suoi ‘alleati’ si trovavano Helena Prestes e Stefania Orlando. Un atteggiamento che ha diviso il pubblico in due.

llaria Galassi attacca Helena Prestes al Grande Fratello/ L’offesa choc: ”Deficiente”, scontro in studio

Da un lato, c’è chi ha amato la sua schiettezza; dall’altro, in tanti credono che i suoi atteggiamenti siano stati spesso poco eleganti. A poche ore dalla sua eliminazione, Iago Garcia è tornato sui social, scatenando subito una polemica. Difatti, ha subito lanciato diverse frecciatine ai ‘fandom‘ del reality, condividendo diversi post su X parlando d’idolatria, fanatismo e libertà. Chiaramente, i commenti degli altri utenti non sono tardati ad arrivare, accompagnati da una pioggia di critiche. “Basta che siamo liberi da te”, ha scritto un account. E ancora: “Ti abbiamo dovuto sopportare per mesi nel programma, ora anche su X”.

Davide Maggio lancia un appello al Grande Fratello: "Mettete il televoto a pagamento"/ "I fandom sono malati"

Iago Garcia si scaglia contro i fandom del Grande Fratello: cos’ha detto

Ebbene, pare che Iago Garcia non abbia preso affatto bene i commenti degli “haters“, arrivando a bloccare praticamente chiunque non concordasse con i suoi post. Stando ad alcuni screen circolati online, l’attore spagnolo avrebbe premuto il tasto “blocca” non solo contro chi lo ha insultato, ma anche contro utenti che si sono limitati a dichiarare il loro supporto per Zeudi Di Palma o Shaila Gatta, oppure a condividere video critici nei confronti della sua amica Helena Prestes. Di conseguenza, anche fuori dalla Casa, pare che Iago continui a difendere a spada tratta la sua ‘squadra‘.

Grande Fratello, Maria Monsè: "Helena? Mi disse di vedere in Javier il padre dei suoi figli"/ E su Shaila...

“Come mai stai bloccando tutti? Non siamo liberi ad esprimere le nostre opinioni o conta solo la tua?”, è stato uno dei commenti delle numerose fan delle “Zelena“. “Bloccare è anche mia libertà, i fanatici non siete del mio interesse. Ciao”, ha replicato l’ex volto de Il Segreto. Da lì, le critiche nei suoi confronti si sono fatte ancora più aspre, con molti che lo hanno accusato di essere codardo e di parte. Il motivo? Pur avendo condannato i ‘fanatici’ del Grande Fratello, sembra che abbia bloccato solo gli haters dei suoi amici, lasciando invece indisturbati coloro che hanno riservato parole poco gentili verso i suoi ‘nemici‘.